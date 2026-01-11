BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ripple Markets UK Ltd memperoleh EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, memperluas pembayaran digital lintas negara.Ripple Markets UK Ltd memperoleh EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, memperluas pembayaran digital lintas negara.

Ripple Mendapat Persetujuan Regulasi Utama dari FCA Inggris

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/11 10:08
GAINS
GAINS$0.01411+1.87%
CROSS
CROSS$0.13722+3.63%
Poin-Poin Penting:
  • Entitas Ripple di Inggris mengamankan EMI dan Registrasi Cryptoasset.
  • Memungkinkan perluasan layanan pembayaran digital di Inggris.
  • Pertumbuhan strategis dalam transaksi aset digital institusional.
ripple-gains-key-uk-regulatory-approvals-from-fca Ripple Mendapatkan Persetujuan Regulasi Penting di Inggris dari FCA

Ripple Markets UK Ltd telah mengamankan lisensi Electronic Money Institution dan Registrasi Cryptoasset dari Financial Conduct Authority Inggris, menandai pencapaian regulasi yang signifikan.

Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk memperluas infrastruktur pembayaran digitalnya, mendukung pembayaran lintas batas institusional di Inggris, meningkatkan posisi strategis mereka di pasar cryptocurrency global.

Artikel terkait

Xapo Bank Meluncurkan Dana Kredit Bitcoin dengan Alokasi $100 Juta

11 Januari 2026

XRP Ripple Menghadapi Konsolidasi Setelah Lonjakan Pasar Baru-Baru Ini

11 Januari 2026

Ripple Markets UK Ltd telah diberikan lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Registrasi Cryptoasset oleh Financial Conduct Authority Inggris. Perkembangan ini sangat penting untuk meningkatkan layanan pembayaran digital lintas batas Ripple untuk institusi di Inggris.

Ripple dan UK Financial Conduct Authority (FCA) adalah entitas kunci yang terlibat. Anak perusahaan Ripple di Inggris menerima izin untuk memperluas infrastruktur Ripple Payments, meningkatkan kemampuan pembayaran lintas batas untuk klien institusional.

Persetujuan ini memberikan Ripple peluang untuk berdampak pada sektor keuangan Inggris. Lisensi ini memungkinkan Ripple untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam solusi pembayaran digital, mempengaruhi bagaimana transaksi lintas batas dijalankan untuk institusi di Inggris.

Langkah Ripple menandakan pergeseran positif untuk kerangka kerja keuangan institusional. Cassie Craddock, Managing Director untuk Inggris & Eropa, mencatat bahwa persetujuan ini menandai momen penting untuk memperluas infrastruktur aset digital di Inggris, mematuhi standar regulasi yang ketat.

Layanan Ripple sekarang berpotensi mendapat manfaat dari peningkatan kepercayaan di antara institusi keuangan Inggris. Langkah ini mungkin menginspirasi pihak lain di sektor keuangan digital untuk mencari jalur yang sesuai untuk peningkatan layanan dan inovasi.

Hasil di masa depan dapat mencakup peningkatan likuiditas dan adopsi yang lebih luas dari solusi aset digital Ripple. Tren historis menunjukkan bahwa kejelasan regulasi sering mendorong adopsi lebih lanjut dan inovasi dalam penggunaan aset digital, terutama untuk transaksi institusional.

Peluang Pasar
Logo GAINS
Harga GAINS(GAINS)
$0.01411
$0.01411$0.01411
+0.49%
USD
Grafik Harga Live GAINS (GAINS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40