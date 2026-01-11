Ripple Mendapat Persetujuan Regulasi Utama dari FCA Inggris

Poin-Poin Penting: Entitas Ripple di Inggris mengamankan EMI dan Registrasi Cryptoasset.

Memungkinkan perluasan layanan pembayaran digital di Inggris.

Pertumbuhan strategis dalam transaksi aset digital institusional.

Ripple Mendapatkan Persetujuan Regulasi Penting di Inggris dari FCA

Ripple Markets UK Ltd telah mengamankan lisensi Electronic Money Institution dan Registrasi Cryptoasset dari Financial Conduct Authority Inggris, menandai pencapaian regulasi yang signifikan.

Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk memperluas infrastruktur pembayaran digitalnya, mendukung pembayaran lintas batas institusional di Inggris, meningkatkan posisi strategis mereka di pasar cryptocurrency global.

Artikel terkait Xapo Bank Meluncurkan Dana Kredit Bitcoin dengan Alokasi $100 Juta XRP Ripple Menghadapi Konsolidasi Setelah Lonjakan Pasar Baru-Baru Ini

Ripple Markets UK Ltd telah diberikan lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Registrasi Cryptoasset oleh Financial Conduct Authority Inggris. Perkembangan ini sangat penting untuk meningkatkan layanan pembayaran digital lintas batas Ripple untuk institusi di Inggris.

Ripple dan UK Financial Conduct Authority (FCA) adalah entitas kunci yang terlibat. Anak perusahaan Ripple di Inggris menerima izin untuk memperluas infrastruktur Ripple Payments, meningkatkan kemampuan pembayaran lintas batas untuk klien institusional.

Persetujuan ini memberikan Ripple peluang untuk berdampak pada sektor keuangan Inggris. Lisensi ini memungkinkan Ripple untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam solusi pembayaran digital, mempengaruhi bagaimana transaksi lintas batas dijalankan untuk institusi di Inggris.

Langkah Ripple menandakan pergeseran positif untuk kerangka kerja keuangan institusional. Cassie Craddock, Managing Director untuk Inggris & Eropa, mencatat bahwa persetujuan ini menandai momen penting untuk memperluas infrastruktur aset digital di Inggris, mematuhi standar regulasi yang ketat.

Layanan Ripple sekarang berpotensi mendapat manfaat dari peningkatan kepercayaan di antara institusi keuangan Inggris. Langkah ini mungkin menginspirasi pihak lain di sektor keuangan digital untuk mencari jalur yang sesuai untuk peningkatan layanan dan inovasi.

Hasil di masa depan dapat mencakup peningkatan likuiditas dan adopsi yang lebih luas dari solusi aset digital Ripple. Tren historis menunjukkan bahwa kejelasan regulasi sering mendorong adopsi lebih lanjut dan inovasi dalam penggunaan aset digital, terutama untuk transaksi institusional.