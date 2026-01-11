Harga BNB Naik 2% saat CZ Menandakan Siklus Super Kripto pada Sentimen Pasar Bullish

Harga BNB telah melonjak 2% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada $907, karena optimisme kembali ke pasar kripto menyusul komentar bullish dari pendiri Binance Changpeng "CZ" Zhao, yang baru-baru ini mengatakan bahwa "siklus super" kripto baru mungkin akan segera tiba.

Pernyataannya menyusul penghapusan kripto oleh Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) dari daftar prioritas risiko 2026, sebuah langkah yang dipandang positif bagi seluruh pasar. Hal ini telah meningkatkan kepercayaan di kalangan investor dan membantu mendorong harga lebih tinggi.

CZ juga menunjukkan bahwa sementara banyak trader ritel telah menjual selama penurunan pasar baru-baru ini, lembaga keuangan besar melakukan sebaliknya. Sebagai contoh, Wells Fargo mengungkapkan telah membeli saham ETF Bitcoin senilai sekitar $383 juta. Ini menunjukkan bahwa bank-bank besar masih percaya pada nilai jangka panjang aset kripto.

Institusi besar lainnya juga meningkatkan eksposur mereka. Morgan Stanley baru-baru ini mengajukan Bitcoin ETF setelah melihat permintaan kuat dari klien kaya mereka. Tahun lalu, bank tersebut menghapus pembatasan pada investasi kripto, memungkinkan semua klien kekayaan mereka untuk berinvestasi dalam aset digital seperti Bitcoin.

Ada juga pembicaraan yang berkembang tentang pemerintah yang mengadopsi kripto. CEO Ark Invest Cathie Wood telah menyarankan bahwa A.S. dapat mulai membeli Bitcoin untuk cadangan strategisnya. Jika itu terjadi, hal itu dapat meningkatkan permintaan secara signifikan di seluruh pasar.

Sementara itu, firma investasi VanEck merilis prediksi harga Bitcoin yang sangat bullish. Dalam kasus dasarnya, firma tersebut memperkirakan Bitcoin akan mencapai $2,9 juta pada tahun 2050. Dalam skenario yang lebih ekstrem, di mana Bitcoin menjadi aset cadangan global utama seperti emas, harganya bisa naik setinggi $53,4 juta. Bahkan dalam kasus bearish, VanEck percaya Bitcoin masih bisa mencapai $130.000.

Harga BNB Mendekati Resistance Kunci Setelah Pemulihan Bullish yang Kuat

BNB saat ini diperdagangkan sekitar $910 setelah menunjukkan pemulihan kuat dari zona support $820–$830. Area ini bertindak sebagai dasar utama di mana pembeli masuk dan menghentikan penurunan harga lebih lanjut. Struktur double-bottom dan formasi base bulat di wilayah ini menandakan bahwa tekanan jual melemah dan pembalikan tren mulai terbentuk, beralih dari bearish ke bullish, dengan pembeli perlahan mengambil alih kendali aksi harga.

Setelah membangun dasar yang solid ini, BNB menembus di atas kisaran konsolidasi sebelumnya dalam breakout bullish yang jelas, mengonfirmasi bahwa permintaan meningkat dan bahwa trader lebih percaya diri pada harga yang lebih tinggi. Harga juga mulai membentuk low yang lebih tinggi, yang merupakan tanda sehat dari uptrend. Struktur bullish melengkung pada grafik menunjukkan bahwa momentum pembelian telah stabil daripada agresif, menunjukkan pemulihan yang lebih berkelanjutan daripada pump jangka pendek.

Analisis Grafik BNBUSD. Sumber: Tradingview

BNB sekarang mendekati zona resistance kunci sekitar $920–$930, di mana penjual sebelumnya memasuki pasar. Level ini penting karena harga telah menunjukkan keraguan di sini, dengan pullback kecil dan pergerakan yang lebih lambat.

Indikator RSI saat ini sekitar 60, yang berarti pasar bullish tetapi tidak overbought. Ini menunjukkan masih ada ruang untuk kenaikan lebih lanjut sebelum harga menjadi terlalu tinggi. Pantulan RSI baru-baru ini juga mendukung gagasan bahwa momentum pembelian kembali setelah jeda singkat.

Jika pembeli berhasil mendorong BNB di atas resistance ini dengan volume kuat, target kenaikan berikutnya bisa sekitar $950–$970. Breakout yang sukses akan mengonfirmasi bahwa tren bullish masih kuat dan bahwa level yang lebih tinggi mungkin akan diuji segera.

Namun, jika BNB gagal menembus di atas zona resistance $920–$930, pullback jangka pendek mungkin terjadi. Harga bisa retrace menuju $890 atau bahkan $870, yang merupakan level support penting di mana pembeli mungkin masuk lagi.

