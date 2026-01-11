BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin's Calm Is a Trap: Strategist Sees Volatility Bull Market Ahead muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sedang bergerak dalam kisaran yang semakin ketatPostingan Bitcoin's Calm Is a Trap: Strategist Sees Volatility Bull Market Ahead muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin sedang bergerak dalam kisaran yang semakin ketat

Ketenangan Bitcoin Adalah Jebakan: Ahli Strategi Melihat Pasar Bullish Volatilitas di Depan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 11:33
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00009043-0.51%

Bitcoin bergerak dalam kisaran yang semakin ketat saat volatilitas turun ke level historis terendah, meningkatkan risiko penetapan harga ulang yang menentukan yang dapat membentuk pasar kripto di tahun 2026, menurut ahli strategi Bloomberg Intelligence Mike McGlone. Kompresi Volatilitas Bitcoin Meningkatkan Taruhan untuk 2026 Ahli Strategi Komoditas Senior Bloomberg Intelligence Mike McGlone membagikan di platform media sosial X pada […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoins-calm-is-a-trap-strategist-sees-volatility-bull-market-ahead/

Peluang Pasar
Logo hadtotakeprofits sir
Harga hadtotakeprofits sir(HTTPS)
$0.00009043
$0.00009043$0.00009043
+8.55%
USD
Grafik Harga Live hadtotakeprofits sir (HTTPS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40