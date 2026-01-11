Ketenangan Bitcoin Adalah Jebakan: Ahli Strategi Melihat Pasar Bullish Volatilitas di Depan

Bitcoin bergerak dalam kisaran yang semakin ketat saat volatilitas turun ke level historis terendah, meningkatkan risiko penetapan harga ulang yang menentukan yang dapat membentuk pasar kripto di tahun 2026, menurut ahli strategi Bloomberg Intelligence Mike McGlone. Kompresi Volatilitas Bitcoin Meningkatkan Taruhan untuk 2026 Ahli Strategi Komoditas Senior Bloomberg Intelligence Mike McGlone membagikan di platform media sosial X pada […]

