Tether Mengamankan Merek Dagang Platform Hadron di Rusia Hingga 2035

Rospatent menyetujui aplikasi merek dagang Hadron milik Tether yang diajukan pada Oktober 2025 dalam waktu tiga bulan.

Perlindungan merek dagang mencakup perdagangan kripto, pemrosesan pembayaran, dan layanan keuangan blockchain.

USDT mempertahankan kapitalisasi pasar $187 miliar, peringkat ketiga secara global dan pertama di antara stablecoin.

Platform Hadron diluncurkan pada November 2024 memungkinkan tokenisasi saham, obligasi, dan poin reward.

Tether telah mengamankan pendaftaran merek dagang untuk platform tokenisasi aset Hadron-nya di Rusia, menurut RIA Novosti.

Perkembangan ini menandai ekspansi perlindungan kekayaan intelektual penerbit stablecoin yang signifikan di negara tersebut.

Rospatent menyetujui aplikasi tersebut pada Januari 2026, memberikan hak eksklusif hingga Oktober 2035.

Cakupan Merek Dagang dan Layanan yang Dilindungi

Merek dagang terdaftar menampilkan desain heksagon terdistorsi dengan tiga heksagon lebih kecil di dalamnya.

Tether mengajukan aplikasi ke Rospatent pada Oktober 2025, menerima persetujuan dalam waktu tiga bulan. Merek dagang memberikan perlindungan di berbagai kategori layanan keuangan berbasis blockchain.

Pendaftaran mencakup layanan perdagangan dan pertukaran cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain.

Selain itu, mencakup pemrosesan pembayaran cryptocurrency dan operasi transfer. Layanan penasihat keuangan di sektor cryptocurrency juga termasuk dalam cakupan merek dagang.

Persetujuan Rospatent memungkinkan Tether menggunakan merek dagang secara eksklusif di seluruh Rusia hingga 2035. Perlindungan mencakup penyediaan informasi keuangan terkait mata uang digital.

Pendaftaran ini memperkuat posisi Tether di pasar Rusia untuk solusi keuangan berbasis blockchain.

Peluncuran Platform Hadron dan Posisi Pasar Tether

Tether meluncurkan platform Hadron pada November 2024, memperkenalkan kemampuan tokenisasi yang luas.

Platform ini memungkinkan konversi berbagai aset menjadi token digital di jaringan blockchain. Pengguna dapat melakukan tokenisasi saham, obligasi, dan bahkan poin reward melalui sistem.

Tether Limited beroperasi sebagai penerbit berbagai stablecoin yang dipatok pada aset dunia nyata. Perusahaan mempertahankan stablecoin yang terikat pada dolar AS, euro, dan emas. USDT tetap menjadi produk unggulan dengan kehadiran pasar dan adopsi yang substansial.

Per Januari 2026, USDT memiliki kapitalisasi pasar sekitar $187 miliar. Stablecoin ini menempati peringkat ketiga di antara semua aset cryptocurrency secara global.

Dalam kategori stablecoin, USDT mempertahankan posisi teratas berdasarkan nilai pasar dan volume perdagangan.

Pendaftaran merek dagang di Rusia bertepatan dengan strategi ekspansi Tether yang lebih luas untuk Hadron. Platform ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses ke aset yang ditokenisasi di berbagai kategori. Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum untuk merek saat Tether mengembangkan layanan tokenisasi di pasar Rusia.

Source: https://blockonomi.com/tether-secures-hadron-platform-trademark-in-russia-through-2035/