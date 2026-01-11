Bank Diam-diam Mengakumulasi Bitcoin Sementara Retail Panik Menjual

CZ melaporkan bahwa bank-bank AS membeli Bitcoin saat investor ritel panik menjual. Pembelian institusional ini merupakan indikasi transformasi pasar, meskipun harga bergejolak dan politik terus berkembang.

Aksi harga Bitcoin telah bergejolak dalam beberapa minggu terakhir. Pasar masih belum menetapkan arah yang pasti.

Sejak 21 November, BTC telah bergerak antara $80.000 dan $95.000, yang menahan aset dalam kisaran 20 persen. Konsolidasi telah berlangsung hampir 50 hari, dan turbulensi telah menyebabkan kepanikan di kalangan investor ritel.

Pemain Institusional Mengakumulasi Selama Ketakutan

Pengamatan terbaru oleh pendiri Binance, Changpeng Zhao, memicu perdebatan. CZ di X melaporkan bahwa selama periode waktu yang sama, bank-bank AS sangat bullish terhadap Bitcoin, dan investor ritel melakukan panic-selling hampir pada waktu yang bersamaan. Anda sedang panic selling, bank-bank AS sedang mengisi Bitcoin, dan CZ memposting di X.

Sumber – X

Sebuah fenomena pasar yang umum diungkapkan oleh komentarnya: investor kecil yang menjual secara emosional diimbangi oleh akumulasi institusional. Ali Charts di X bercanda, "mencoba membeli saat penurunan".

Sumber: Ali Charts

Keuangan Tradisional Mengubah Sikap terhadap Bitcoin

Bank-bank telah beralih ke keterlibatan tentatif, memiliki eksposur terhadap produk yang diatur di bawah ETF. Akses juga tersedia melalui layanan kustodian dan strategi neraca.

Pengungkapan regulasi yang diperkuat di AS mengarah pada risiko institusional yang lebih rendah, dan peningkatan permintaan untuk layanan terkait kripto mempercepat keterlibatan bank.

Selama ketakutan pasar, institusi memiliki kapasitas untuk mengakumulasi dengan sabar. Bitcoin kini menjadi aset strategis.

Bank membuat rencana jangka panjang dibandingkan trader ritel, yang konsisten dengan narasi kelangkaan Bitcoin.

Aspek lindung nilai dari aset ini muncul. Institusi tidak keberatan dengan volatilitas harian tetapi menekankan positioning jangka panjang.

Dimensi Politik Menambahkan Lapisan Strategis

Pendiri ARK Invest, Cathie Wood, mengungkapkan pertimbangan politik. Dia mengusulkan bahwa pembelian Bitcoin oleh pemerintah bisa diilhami oleh politik AS. Wood berpendapat bahwa kripto berkontribusi pada terpilihnya Donald Trump.

Bitcoin mungkin mendapat manfaat menjelang keputusan kebijakan pemilihan paruh waktu di 2026. Dia menegaskan bahwa ini meningkatkan kemungkinan cadangan strategis, dan AS mungkin melampaui kepemilikan BTC yang disita.

Perintah eksekutif baru menciptakan tumpukan aset digital, yang mendukung kemungkinan kepemilikan Bitcoin yang berdaulat. Campur tangan pemerintah adalah indikator kematangan pasar dan mengikuti kecepatan adopsi yang lebih cepat.

Pernyataan yang dibuat oleh CZ menyebabkan kebangkitan FOMO di komunitas kripto. Keterlibatan institusional dilihat oleh banyak orang sebagai sinyal adopsi. Volatilitas ritel semakin didominasi oleh positioning jangka panjang.

Pemerintah dan bank berinteraksi lebih banyak dengan Bitcoin, menjadikannya alat keuangan utama. Keuangan tradisional semakin berkomitmen pada kenyataan.

