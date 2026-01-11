Shenwan Hongyuan: RMB mungkin mengalami apresiasi sebesar 2-3 poin persentase setiap tahun dalam beberapa tahun ke depan, dan tingkat apresiasi akan mencapai lebih dari 30% dalam waktu sekitar 10 tahun.

BursaDEX+
2026/01/11
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut Jinshi, Zhao Wei, kepala ekonom Shenwan Hongyuan Securities, menyatakan di Pertemuan Tahunan Forum Kepala Ekonom China bahwa RMB telah memasuki siklus apresiasi pada tahun 2025. Ia dengan berani memprediksi bahwa mulai tahun 2026, RMB mungkin mempertahankan tingkat apresiasi setidaknya dua hingga tiga poin persentase setiap tahunnya selama beberapa tahun ke depan, menghasilkan total apresiasi lebih dari 30% dalam sekitar sepuluh tahun. Pasar saham juga akan mendapat manfaat selama proses ini.

