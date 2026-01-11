Seoul Business Agency Menyelenggarakan Forum Inovasi Global, Menyoroti Ekosistem Startup Dunia

Tujuh ekosistem startup terkemuka berkolaborasi untuk mengadakan kompetisi pitching yang menampilkan startup representatif dari setiap negara

Para pemain ekosistem startup global berkumpul, termasuk VC, media, dan organisasi pendukung startup, memperkuat jaringan

Startup global yang berpartisipasi dalam CES diundang, memperluas peluang investasi dan masuk ke pasar global

SEOUL, Korea Selatan, 10 Januari 2026 /PRNewswire/ — Seoul Business Agency (Seoul Business Agency (SBA), CEO Hyun Woo Kim), organisasi pendukung usaha kecil yang berdedikasi untuk merevitalisasi ekosistem startup Seoul dan menemukan startup yang menjanjikan, mengumumkan bahwa mereka mengadakan Global Innovation Forum, acara networking ekosistem startup global terbesar yang dipimpin oleh pavilion negara di CES, pada hari Rabu, 7 Januari, hari kedua CES.

Acara ini menandai kompetisi startup dan program networking berbasis negara pertama di CES. Acara ini menarik perhatian kuat dengan program yang lebih substantif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, melalui kolaborasi dengan tujuh negara yang memimpin ekosistem startup global.

Global Innovation Forum dimulai dengan tujuan menggunakan CES, pameran terbesar di dunia, sebagai platform untuk menghubungkan ekosistem startup antar negara secara alami. Inisiatif ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2025 dengan nama "Seoul Innovation Forum," melalui kerja sama di antara lima pavilion nasional yang berpartisipasi dalam CES. Sebagai acara pertama yang dibangun berdasarkan solidaritas negara-negara peserta Eureka Park di CES, acara ini membawa makna khusus.* "Pavilion nasional" mengacu pada pavilion pameran yang didirikan dan dioperasikan oleh institusi nasional yang berpartisipasi dalam CES.

Kesuksesan Seoul Innovation Forum berasal dari demonstrasinya tentang potensi untuk berkembang melampaui pameran booth individual menjadi platform kerja sama antar negara, di mana pavilion nasional global berkumpul di satu tempat dan startup inovatif representatif dari setiap negara berpartisipasi dalam kompetisi pitching IR. Berdasarkan kesuksesan ini, program ini diperkuat dan direbranding sebagai "Global Innovation Forum" mulai tahun 2026, memungkinkan startup peserta CES untuk mengalami peluang kolaborasi global yang lebih stabil dan diperluas.

Global Innovation Forum 2026 diadakan berdasarkan kerja sama erat di antara organisasi pendukung startup dari tujuh negara. Acara ini dipimpin oleh upaya gabungan dari organisasi tuan rumah, Seoul Business Agency (SBA) dari Republik Korea, TTA, Switzerland Global Enterprise (S-GE), Israel Economic and Trade Office, Japan External Trade Organization (JETRO), Quebec Government Office of Canada, dan Business France.

Global Innovation Forum dibuka dengan kompetisi pitching IR yang menampilkan startup yang dipilih oleh setiap negara peserta. Mengikuti respons positif tahun lalu, kompetisi diadakan lagi tahun ini dalam format yang sama, dengan setiap negara peserta memilih startup domestik yang luar biasa untuk menyampaikan pitching IR kepada juri dan peserta di lokasi.

Melampaui format tahun lalu yang membatasi penjurian pada perwakilan media global, kompetisi tahun ini menampilkan panel juri yang terdiri dari media global dan profesional venture capital (VC). Perubahan ini memperluas peluang investasi bagi perusahaan peserta dan meningkatkan kredibilitas kompetisi. Startup peserta mengevaluasi acara ini secara positif, mencatat bahwa acara ini memungkinkan mereka untuk memperkenalkan teknologi mereka kepada VC untuk mengejar peluang investasi dan secara efektif mempromosikan produk dan teknologi mereka kepada media global.

Total 20 perwakilan media global dan enam profesional venture capital berpartisipasi sebagai juri dalam kompetisi pitching IR, mengevaluasi teknologi canggih dan visi startup dari tujuh negara berdasarkan kriteria seperti daya tarik investasi dan potensi promosi global.

Sebagai hasil dari kompetisi, Grand Award (juara pertama) diberikan kepada Firsthabit dari Seoul Pavilion. Scale-up Award (juara kedua) diberikan kepada Hua Tech International dari TTA. Impact Award (juara ketiga) diberikan kepada CubicSpace dari Quebec Government Office. Para pemenang menerima trofi bersama dengan hadiah uang masing-masing sebesar USD 3.000, USD 2.000, dan USD 1.000.

Firsthabit, sebuah perusahaan dari Seoul Integrated Pavilion yang memenangkan Grand Award, mengatakan, "Kami tidak mengharapkan untuk menang, jadi ini terasa seperti hadiah besar untuk semua kerja keras yang telah kami lakukan. Dengan CES 2026 dan penghargaan Global Innovation Forum sebagai titik balik, kami berencana untuk secara serius mengejar masuk ke pasar AS."

Bahkan startup yang tidak menerima penghargaan berbagi umpan balik positif, mengatakan, "Global Innovation Forum adalah tempat di mana startup dengan latar belakang budaya dan teknologi yang beragam berkumpul untuk berbagi wawasan dan memperkuat tekad mereka untuk membuka saluran pasar global."

Diskusi panel yang diikuti menampilkan perwakilan dari negara-negara peserta yang memperkenalkan program dukungan startup masing-masing dan membahas agenda untuk ekosistem startup global. Ini adalah kesempatan yang bermakna di mana know-how pembinaan dari organisasi yang telah memimpin ekosistem startup global dengan menampilkan startup inovatif di CES setiap tahun dibagikan di satu tempat.

Sesi networking yang secara signifikan diperkuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga menonjol. Selain juri, perusahaan venture capital global, media, startup, dan organisasi pendukung startup yang mengunjungi CES berpartisipasi, menciptakan pertukaran yang hidup dan memperkuat status acara sebagai program networking global terbesar di CES.

Selama sesi networking setelah kompetisi, peserta dengan bebas bertukar pandangan dan berbagi wawasan tentang isu-isu kunci dalam industri teknologi. Startup yang hadir dalam acara menyambut kesempatan untuk terhubung dengan pemain utama dalam ekosistem startup dan menyatakan rencana untuk secara aktif memanfaatkan jaringan yang terbentuk hari itu sebagai jembatan untuk menarik investasi dan memasuki pasar global. Momen ini menunjukkan bahwa acara tersebut secara bermakna berkontribusi pada peningkatan hasil partisipasi startup di CES.

Selain itu, startup yang menginginkannya diberi kesempatan untuk naik ke panggung untuk pidato PR satu menit, secara efektif memperkenalkan teknologi inovatif mereka kepada pemangku kepentingan di seluruh ekosistem startup. Elemen ini juga menerima pujian tinggi.

Hyun Woo Kim, Presiden dan CEO Seoul Business Agency, mengatakan, "Kami berharap Global Innovation Forum akan memantapkan diri sebagai program simbolis yang mewakili kerja sama lintas negara dan pertukaran startup global dalam CES." Dia menambahkan, "Kami akan terus mengembangkan forum agar menjadi acara yang paling diperhatikan oleh semua pemain dalam ekosistem startup global yang mengunjungi CES, termasuk media, perusahaan venture capital, startup, dan perwakilan pavilion nasional."

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/seoul-business-agency-hosts-global-innovation-forum-spotlight-on-the-worlds-startup-ecosystem-302657885.html

SOURCE Seoul Business Agency