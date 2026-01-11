Koin MME "Hakimi" melonjak 23,35% dalam satu jam, kemungkinan dipengaruhi oleh pembelian dari BSC Foundation.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa data pasar menunjukkan koin meme Tiongkok "Hakimi" mengalami lonjakan singkat, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai puncak $49,35 juta, meningkat 23,35% dalam satu jam.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa BSC Foundation membeli Hakimi senilai $50.000, menjadikannya salah satu dari 6 aset terbesarnya.