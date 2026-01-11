Coinbase Menguraikan Prospek Pasar Bullish saat Likuiditas Global dan Skala Berakselerasi

Coinbase mempercepat langkahnya untuk mendominasi perdagangan kripto global, didorong oleh likuiditas yang melonjak, perluasan pasar derivatif dan spot, serta meningkatnya permintaan institusional, saat CEO Brian Armstrong menunjukkan kepercayaan pada fase skala berikutnya platform tersebut. Brian Armstrong Menargetkan Pertumbuhan 2026 saat Likuiditas Coinbase Semakin Dalam di Pasar Global Bursa kripto Coinbase (Nasdaq: COIN) merinci kinerja kuat […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.