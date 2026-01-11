Analis Santiment: Sentimen media sosial Ethereum saat ini rendah, mirip dengan level sebelum lonjakan harga 2025.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 11:58
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, analis Santiment Brian Quinlivan menyatakan dalam video YouTube bahwa sentimen rendah Ethereum di media sosial mirip dengan tingkat yang terlihat sebelum lonjakan harga di tahun 2025, yang pada akhirnya mendorong Ethereum kembali ke rekor tertinggi sepanjang masa di tahun 2021.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

