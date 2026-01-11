Analis Santiment: Sentimen media sosial Ethereum saat ini rendah, mirip dengan level sebelum lonjakan harga 2025.

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, analis Santiment Brian Quinlivan menyatakan dalam video YouTube bahwa sentimen rendah Ethereum di media sosial mirip dengan tingkat yang terlihat sebelum lonjakan harga di tahun 2025, yang pada akhirnya mendorong Ethereum kembali ke rekor tertinggi sepanjang masa di tahun 2021.

