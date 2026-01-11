Vitalik Buterin Menyerukan "Sovereign Web" untuk Melawan Eksploitasi Digital Korporat

TLDR:

Buterin mendefinisikan "corposlop" sebagai sistem korporat yang memadukan branding menarik dengan maksimalisasi keuntungan yang tidak etis.

Maksimalis Bitcoin mengenali ancaman korporat sejak awal tetapi mengandalkan intervensi pemerintah dan fungsionalitas terbatas.

Kedaulatan modern memerlukan privasi kriptografi dan resistensi terhadap manipulasi korporat atas perhatian pengguna.

Buterin mengadvokasi aplikasi yang menjaga privasi, media sosial yang dikendalikan pengguna, dan AI open-source untuk independensi digital.

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah menguraikan visinya untuk "Web Berdaulat" dalam postingan Farcaster terbaru.

Dia mendefinisikan "corposlop" sebagai sistem korporat yang memadukan branding menarik dengan praktik berorientasi keuntungan yang merugikan pengguna.

Buterin mengadvokasi alat yang berfokus pada privasi, platform keuangan etis, dan kecerdasan buatan open-source untuk melawan dominasi digital korporat.

Maksimalis Bitcoin Mengenali Ancaman Korporat Sejak Awal

Buterin mengakui bahwa maksimalis Bitcoin mengidentifikasi eksploitasi korporat sebelum banyak pihak lain di ruang cryptocurrency.

Perlawanan mereka terhadap penawaran koin awal dan token alternatif berasal dari melindungi sifat berdaulat Bitcoin.

Namun, pendekatan mereka sangat bergantung pada intervensi pemerintah dan membatasi fungsionalitas Bitcoin melalui kemampuan scripting yang terbatas.

Pendiri Ethereum menjelaskan bahwa corposlop menggabungkan tiga elemen: optimisasi korporat, branding profesional yang halus, dan maksimalisasi keuntungan yang tidak etis.

Dia menunjuk platform media sosial yang merekayasa keterlibatan berbasis dopamin dengan mengorbankan pengguna. Pengumpulan data massal yang dipasangkan dengan manajemen yang ceroboh mewakili aspek lain dari perilaku korporat ini.

Buterin merujuk Zac dari Aztec, yang sebelumnya mengidentifikasi ancaman serupa terhadap kebebasan digital. Konsep kedaulatan telah berkembang melampaui menghindari kontrol pemerintah.

Kedaulatan modern memerlukan perlindungan privasi kriptografi dan resistensi terhadap manipulasi korporat atas perhatian dan kebiasaan pengeluaran.

Praktik Korporat Mengorbankan Nilai Pengguna Demi Keterlibatan

Platform walled garden yang membebankan biaya monopolistik sambil memblokir tautan eksternal mencontohkan eksploitasi korporat. Perusahaan hiburan yang memproduksi sekuel tanpa henti memprioritaskan penghindaran risiko di atas nilai kreatif.

Buterin mengkritik korporasi yang merangkul pesan keadilan sosial pada tahun 2020 hanya untuk mengejek penyebab yang sama demi keterlibatan pada tahun 2025.

Dia mencatat bahwa praktik-praktik ini tampak ramah pengguna sementara sebenarnya melemahkan individu. Apple menerima penilaian yang beragam meskipun memiliki kecenderungan monopolistik.

Perusahaan tersebut menunjukkan sifat non-korporat melalui visi jangka panjang dan penekanan privasi. Buterin menyatakan harapan bahwa Apple akan meninggalkan praktik monopolistik dan merangkul strategi open-source.

Perbedaan antara "open web" dan "sovereign web" terbukti sangat penting untuk memahami otonomi digital.

Optimisasi korporat menciptakan homogenitas yang mengikuti tren yang tidak memiliki keaslian. Pengguna membutuhkan alat yang melayani kepentingan asli mereka daripada target keuntungan kuartalan.

Membangun Alat untuk Independensi Digital dan Privasi

Buterin menguraikan solusi teknologi spesifik untuk mencapai kedaulatan digital. Aplikasi yang menjaga privasi yang meminimalkan paparan data pihak ketiga membentuk fondasi.

Platform media sosial harus memberdayakan pengguna untuk mengontrol feed konten mereka berdasarkan tujuan jangka panjang daripada impuls.

Alat keuangan harus membantu pengguna membangun kekayaan tanpa mendorong leverage berlebihan atau praktik pinjaman predator.

Pengembangan kecerdasan buatan harus memprioritaskan model open-source dan penyebaran lokal daripada ketergantungan cloud. Alat-alat ini harus meningkatkan kemampuan manusia daripada menggantikan pembelajaran aktif dan keterlibatan.

Organisasi otonom terdesentralisasi dapat mendukung komunitas yang mengejar tujuan unik tanpa ditangkap oleh kelompok dominan.

Mekanisme pemungutan suara yang menjaga privasi yang melampaui pemegang token memperkuat independensi organisasi.

Aplikasi dan ruang fisik mendapat manfaat dari budaya yang beropini yang mencerminkan nilai dan visi tertentu.

Buterin menyimpulkan postingannya dengan mendesak komunitas kripto untuk menolak eksploitasi korporat dan mempertahankan keyakinan pada prinsip mereka.

Seruan untuk kedaulatan melampaui solusi teknis untuk mencakup resistensi budaya terhadap homogenisasi.

Postingan Vitalik Buterin Menyerukan "Web Berdaulat" untuk Melawan Eksploitasi Digital Korporat pertama kali muncul di Blockonomi.

Sumber: https://blockonomi.com/vitalik-buterin-calls-for-sovereign-web-to-counter-corporate-digital-exploitation/