Analis Onchain Willy Woo Membela Siklus Empat Tahun Bitcoin, Menolak Narasi 'Kematian Pola'

Analis Onchain Willy Woo Membela Siklus Empat Tahun Bitcoin, Menolak Narasi 'Kematian Pola'

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 13:33
Willy Woo menolak klaim bahwa siklus empat tahun Bitcoin telah berakhir, dengan berargumen bahwa data harga masih mendukung ritme tradisional setidaknya hingga 2026. Dia menyamakan kesalahpahaman media sosial dengan menganggap detak jantung tidak ada lagi ketika kecepatannya bervariasi. Analogi 'Detak Jantung' Analis onchain Willy Woo menentang gelombang skeptisisme yang berkembang […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/onchain-analyst-willy-woo-defends-bitcoins-four-year-cycle-dismissing-death-of-the-pattern-narratives/

