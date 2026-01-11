Apakah harga Ethereum terus naik karena lebih banyak permintaan institusional tanpa leverage ETH?

Apakah harga Ethereum naik lebih lanjut karena permintaan institusional lebih besar tanpa leverage ETH?

Ethereum menunjukkan perubahan yang jelas di awal 2026 dalam cara pasar berperilaku. Arus masuk ETH ETF yang besar, jumlah ETH yang distaking lebih tinggi, dan penurunan token yang dapat diperdagangkan langsung di exchange saat ini menjadi pendorong utama. Faktor-faktor ini bekerja secara bersamaan dan menciptakan dinamika pasar yang berbeda dari siklus ETH sebelumnya. Apakah ini juga akan membawa fase berikutnya dalam harga Ethereum? Harga Ethereum mendapatkan lebih banyak struktur melalui arus masuk institusional Arus masuk ke produk ETH ETF tetap menjadi faktor sentral. Dana-dana ini terutama menarik modal dari pihak-pihak yang tidak bereaksi terhadap pergerakan harga jangka pendek, tetapi justru membangun posisi dengan horizon yang lebih panjang. Ini tidak mengarah pada lonjakan harga yang cepat, tetapi pada permintaan yang berkelanjutan dan stabil. Data dari beberapa penyedia ETF menunjukkan bahwa hari-hari dengan arus masuk lebih sering terjadi daripada hari-hari dengan arus keluar. Ini relevan, karena pembelian ETF langsung mengambil ETH dari pasar bebas. Token-token ini tidak berakhir di tangan trader aktif, tetapi dikunci dalam dana, sehingga pasokan yang tersedia secara bebas berkurang secara struktural. Perbedaan ini dengan fase pasar Ethereum sebelumnya sangat besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar permintaan untuk ETH didorong oleh investor ritel dan posisi leverage. Sekarang sebagian besar permintaan berasal dari pihak institusional tanpa leverage. Ini membuat pembentukan harga lebih stabil dan kurang sensitif terhadap likuidasi cepat. Crypto mana yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari crypto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Crypto mana yang harus dibeli sekarang? Resmi sudah 2026 dan ada banyak perubahan di pasar crypto. Ini juga menciptakan banyak peluang baru, dan analis melihat peluang untuk pergerakan naik yang signifikan. Satu pertanyaan terus muncul: crypto mana yang harus Anda beli sekarang? Dalam artikel ini kami membahas koin-koin yang… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Staking dan pasokan ETH menghilangkan tekanan jual Selain arus masuk ETH ETF, staking juga memainkan peran besar. Sebagian besar token ETH saat ini terkunci di jaringan Ethereum. Token-token ini tidak diperdagangkan secara aktif dan karenanya tidak langsung tersedia untuk dijual. Selain itu, staking memastikan bahwa pemegang ETH menerima imbalan struktural. Ini mengurangi insentif untuk menjual ETH ini dengan cepat pada fluktuasi harga yang terbatas. Kombinasi staking dan arus masuk ETF memastikan bahwa pasokan Ethereum baru diserap lebih cepat daripada di tahun-tahun sebelumnya. Data on-chain juga menunjukkan bahwa jumlah ETH di exchange lebih rendah daripada di fase konsolidasi sebelumnya. Ini adalah data yang terukur dan menunjukkan bahwa tekanan jual menurun selama tren ini berlanjut. VanEck's bear case for $ETH is $300 in 2030. The bull case is $154,000 in 2030. What kind of research is this? pic.twitter.com/Fv8JKZ17b6 — Ted (@TedPillows) January 9, 2026 Harga ETH dan perilaku pasar yang berubah Harga Ethereum bergerak dalam lingkungan di mana model siklus klasik kurang cocok. Dalam siklus ETH sebelumnya, sering kali dilihat pola tetap seputar halving Bitcoin. Pola-pola tersebut juga memberikan garis waktu global untuk Ethereum. Sekarang hubungan ini kurang kuat. Bitcoin sudah mencapai all-time high sebelum halving, yang menunjukkan bahwa arus masuk institusional mempengaruhi timingnya. Ethereum tampaknya mengikuti pola ini, tetapi dengan dinamika sendiri yang lebih terkait dengan penggunaan jaringan dan struktur modal. Pola teknis tetap relevan, tetapi baru mendapatkan makna ketika didukung oleh volume dan aktivitas on-chain. Tanpa konfirmasi itu, pola-pola ini kurang dapat diandalkan. $ETH 🔷 Good luck shorting this. You 4 year cycle believing plebs. pic.twitter.com/a6gWyGtzcG — James (@JamesEastonUK) January 9, 2026 Zona harga jangka pendek dalam struktur Ethereum Pada unit waktu yang lebih rendah, zona harga yang jelas terlihat di mana banyak perdagangan ETH terjadi. Zona-zona ini muncul karena aktivitas beli dan jual sebelumnya terkonsentrasi di sana. Ketika harga Ethereum berhasil mempertahankan di atas zona harga tersebut, ini berarti bull bersedia untuk terus membeli di level yang lebih tinggi. Hilangnya zona harga tersebut menunjukkan pendinginan sementara, tidak secara otomatis pembalikan tren. Dalam hal ini tidak ada leverage ekstrem di pasar. Funding rates tetap relatif stabil, yang menunjukkan bahwa bull dan bear tidak mengambil posisi ETH yang ekstrem. Ini mengurangi kemungkinan koreksi harga yang kuat karena likuidasi. Model jangka panjang dan keterbatasannya Berbagai model jangka panjang menggambarkan band valuasi yang sangat luas untuk ETH. Beberapa skenario mengasumsikan adopsi terbatas dan pendapatan jaringan rendah, sementara yang lain mengasumsikan peran dominan smart contracts dalam ekonomi dunia. Model-model ini menggunakan antara lain prognosis tentang pangsa pasar, pendapatan fee, dan struktur pajak yang mungkin. Rentang besar dari hasil ini terutama menunjukkan betapa tidak pastinya valuasi jangka panjang ini. Model-model ini oleh karena itu terutama berguna sebagai kerangka pemikiran untuk analisis praktis. Mereka menunjukkan variabel mana yang benar-benar berdampak, seperti penggunaan jaringan dan adopsi institusional, tetapi mereka tidak memberikan pedoman konkret untuk level harga Ethereum. Pengaruh institusional juga mengubah fundamental pasar Ethereum Fase saat ini menunjukkan bahwa Ethereum semakin sensitif terhadap keputusan institusional. Arus masuk ETH ETF, regulasi, dan update jaringan semuanya memiliki dampak yang lebih besar daripada hype ritel yang terpisah. Ini juga berarti bahwa perubahan sentimen cepat memiliki efek lebih kecil selama permintaan struktural tetap utuh. Pada saat yang sama, harga Ethereum tetap sensitif terhadap perubahan dalam regulasi atau arus keluar tak terduga dari produk ETH ETF. Perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa faktor-faktor ini sekarang dapat diukur dan transparan. Data on-chain dan laporan ETH ETF memungkinkan untuk mengikuti perkembangan ini dengan akurat tanpa menebak-nebak. Pandangan ke depan tentang pengembangan lebih lanjut harga Ethereum Ethereum berada dalam struktur pasar di mana pembatasan pasokan dan permintaan stabil bertemu. Ethereum berada dalam struktur pasar di mana pembatasan pasokan dan permintaan stabil bertemu. Arus masuk ETF, staking, dan saldo exchange ETH yang rendah bersama-sama membentuk fondasi yang kuat. Selama faktor-faktor ini tetap bertahan, struktur yang mendasarinya menunjukkan kelanjutan tren yang ada dalam harga Ethereum, dengan konsolidasi sementara alih-alih pembalikan harga yang tiba-tiba.

