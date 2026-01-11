BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan DWF Labs Menyelesaikan Investasi Seed DeFi Senilai $1 Juta Awal Tahun Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: DWF Labs menginvestasikan $1 juta dalam DeFi yang tidak disebutkan namanyaPostingan DWF Labs Menyelesaikan Investasi Seed DeFi Senilai $1 Juta Awal Tahun Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: DWF Labs menginvestasikan $1 juta dalam DeFi yang tidak disebutkan namanya

DWF Labs Menyelesaikan Investasi Seed DeFi Senilai $1 Juta di Awal Tahun Ini

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 14:46
DeFi
DEFI$0.000536-1.65%
SEED
SEED$0.0004838-0.10%
Moonveil
MORE$0.002386-4.33%
Ethereum
ETH$3,333.2+0.12%
Capverse
CAP$0.13067-1.81%
Poin Utama:
  • DWF Labs berinvestasi $1 juta dalam proyek DeFi yang tidak diungkapkan.
  • Tidak ada rincian proyek atau dampak keuangan yang dirilis.
  • Respons pasar masih spekulatif karena data terbatas.

DWF Labs, dipimpin oleh Andrei Grachev, mengumumkan penyelesaian investasi awal sebesar $1 juta dalam proyek DeFi yang tidak diungkapkan, menurut postingan di platform X.

Investasi ini menyoroti komitmen berkelanjutan DWF Labs terhadap sektor DeFi, namun rincian proyek tetap tidak diungkapkan, membuat dampak pasar bersifat spekulatif hingga informasi lebih lanjut dirilis.

Pengumuman Andrei Grachev dan Spekulasi Pasar

Andrei Grachev, co-founder DWF Labs, mengumumkan di platform sosial X penyelesaian investasi awal sebesar $1 juta dalam proyek DeFi. Identitas spesifik dari usaha DeFi tersebut tetap rahasia, meskipun rincian lebih lanjut diantisipasi. DWF Labs sering berinvestasi di DeFi, menunjukkan keselarasan strategis mereka dengan pertumbuhan sektor.

Meskipun dampak langsung dari investasi ini terhadap DeFi tidak diketahui, keselarasannya dengan investasi tahap awal memperkuat posisi DWF Labs di dalam pasar. Kurangnya informasi telah membuat analis keuangan dan pengamat industri memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban tentang implikasi potensial proyek baru tersebut.

Respons Komunitas dan Ekspektasi Proyek

Tahukah Anda? Investasi DWF Labs sebelumnya dalam proyek DeFi, termasuk putaran $8,5 juta ZenChain, biasanya diungkapkan di saluran resmi, menyoroti bagaimana penundaan rincian investasi awal baru-baru ini tidak biasa dalam pendekatan mereka.

Data CoinMarketCap menunjukkan Ethereum (ETH) mempertahankan harga $3.089,28 dengan kapitalisasi pasar $372,86 miliar, meskipun mengalami kenaikan 0,19% dalam 24 jam. Penurunan terbaru dicatat dalam periode yang lebih lama, dengan penurunan 5,15% dalam 30 hari dan 25,96% selama 90 hari. Volume perdagangan menurun 61,52% menjadi $6,51 miliar dalam 24 jam.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 13:40 WIB tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari riset Coincu menunjukkan bahwa investasi $1 juta DWF Labs yang tidak diungkapkan mungkin mengikuti pola mereka dalam mendukung usaha DeFi tahap awal. Kejelasan regulasi dan kemajuan teknologi dapat lebih lanjut mempengaruhi pengembangan proyek dan dinamika pasar masa depan, memerlukan pemantauan ketat oleh pemangku kepentingan industri.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/dwf-labs-defi-seed-investment/

Peluang Pasar
Logo DeFi
Harga DeFi(DEFI)
$0.000536
$0.000536$0.000536
-1.47%
USD
Grafik Harga Live DeFi (DEFI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06