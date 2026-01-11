Selamat Pagi Bitcoin: Berita Mengejutkan tentang Kripto Senilai $1 Miliar dan Iran

Selamat pagi! Kami telah merangkum berita terpenting untuk Anda. Mulai hari dengan sarapan bitcoin. IRGC dan crypto: hampir $1 miliar melewati exchange Inggris Bagaimana penambangan Bitcoin hijau berkontribusi pada aksi iklim Harga Bitcoin di bawah tekanan jual Bitcoin naik di atas $90.000 setelah angka lemah dari AS Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang IRGC dan crypto: hampir $1 miliar melewati exchange Inggris Pengungkapan terbaru menunjukkan bahwa Garda Revolusi Iran (IRGC) telah melewatkan hampir $1 miliar transaksi melalui exchange crypto Inggris, yang menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan dan pengawasan. Menurut laporan, dana ini distrukturkan melalui perusahaan-perusahaan depan yang diduga dan routing kompleks untuk menghindari kontrol, yang menggambarkan bagaimana negara dan kelompok dapat mencoba menghindari aturan. Kasus ini tidak hanya menekankan risiko seputar sanksi internasional, tetapi juga pentingnya langkah-langkah AML dan KYC yang kuat dalam sektor crypto. Keterlibatan exchange besar yang diatur dalam arus seperti itu menimbulkan pertanyaan tambahan tentang kemampuan mereka untuk mendeteksi dan memitigasi aktivitas mencurigakan. Meskipun beberapa pihak mempertajam sistem mereka, kasus-kasus semacam itu menunjukkan bahwa pelaku jahat masih menemukan cara untuk mengeksploitasi sistem tradisional dan platform aset digital. Bagi investor, ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan integritas pasar dan keandalan infrastruktur yang menjadi landasan industri. Bagaimana penambangan Bitcoin hijau berkontribusi pada aksi iklim Di masa ketika isu energi dan iklim menjadi pusat perhatian, semakin banyak analisis yang menyoroti peran penambangan Bitcoin berkelanjutan sebagai bagian dari upaya iklim yang lebih luas. Dengan menggunakan energi berlebih atau terbarukan — seperti tenaga air, panas bumi, atau energi angin — operasi penambangan dapat berkontribusi pada pemanfaatan listrik berkelanjutan yang diproduksi secara lokal dengan lebih efisien. Di negara-negara dengan surplus kapasitas terbarukan, ini tidak hanya dapat membantu mengurangi pemborosan, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan bagi komunitas yang berinvestasi dalam infrastruktur hijau. Kritikus di masa lalu telah menunjuk pada dampak lingkungan dari penambangan proof-of-work, tetapi tren menuju energi hijau mendorong sektor ini menuju inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan energi. Beberapa kluster penambangan sudah beroperasi dengan hampir 100% sumber terbarukan, yang menunjukkan bahwa kombinasi insentif ekonomi dan kesadaran lingkungan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan sekaligus bertanggung jawab secara ekologis. Bagi pembuat kebijakan dan investor, ini berarti bahwa persepsi Bitcoin terkait iklim kini sedang bergeser, menuju lebih banyak nuansa dan pragmatisme. Harga Bitcoin di bawah tekanan jual, week-RSI dalam fokus Harga Bitcoin tampaknya baru-baru ini berada di bawah tekanan jual, sebuah pergerakan yang terlihat jelas dalam week-RSI (Relative Strength Index). RSI mengukur momentum dan menunjukkan apakah sebuah aset overbought atau oversold; penurunan sementara di bawah level tertentu dapat menunjukkan fase di mana investor mengurangi posisi mereka atau mengambil keuntungan. Analis teknis menekankan bahwa indikator semacam itu tidak dapat dilihat terpisah dari volume, likuiditas pasar, dan faktor makro, tetapi mereka memberikan wawasan tentang psikologi pasar dalam jangka pendek. Tekanan jual dapat sementara memberikan resistensi terhadap kenaikan harga lebih lanjut, terutama jika sentimen tidak pasti atau jika trader ingin mengamankan keuntungan yang mudah dijangkau. Namun, penurunan sementara dalam RSI tidak secara otomatis berarti bahwa tren telah berubah secara struktural; secara historis, pasar telah melalui beberapa periode kelemahan sebelum memasuki fase naik lagi. Oleh karena itu, bagi trader dan investor, penting untuk menggabungkan nilai RSI dengan sinyal lain seperti zona support, ETF-flows, dan data on-chain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang arah dan risiko yang mungkin terjadi. Bitcoin naik di atas $90.000 setelah angka lemah dari AS Bitcoin baru-baru ini kembali melampaui batas $90.000, sebuah pergerakan yang bertepatan dengan publikasi data ekonomi yang lebih lemah dari Amerika Serikat. Indikator ekonomi seperti angka pertumbuhan dan ketenagakerjaan yang mengecewakan telah membuat investor mengantisipasi kemungkinan penurunan suku bunga atau pelonggaran kebijakan moneter oleh Federal Reserve. Dalam iklim seperti itu, aset berisiko seperti Bitcoin sering mendapat ruang untuk naik, karena prospek suku bunga yang lebih rendah dapat menarik modal ke investasi yang lebih agresif. Reaksi ini menekankan betapa sensitifnya Bitcoin kini terhadap sinyal makro-ekonomi dan ekspektasi seputar keputusan kebijakan. Bagi banyak trader dan investor institusional, memahami hubungan ini sangat penting untuk mengoptimalkan timing dan risiko. Pemulihan di atas $90.000 dilihat sebagai level yang menarik secara teknis, karena penting secara psikologis dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk pergerakan lebih lanjut menuju level resistensi yang lebih tinggi. Artikel Selamat Pagi Bitcoin: Berita Luar Biasa tentang $1 miliar crypto dan Iran ditulis oleh Robin Heester dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.