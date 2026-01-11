BursaDEX+
Melihat Pembelian Whale Solana, Permintaan ETF, dan Peningkatan Risiko Penurunan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 15:03
Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Solana, dengan aktivitas whale dan aliran institusional membentuk arah harga.

Data on-chain juga menunjukkan Solana memproses Transaksi Harian delapan kali lebih banyak dibandingkan jaringan pesaing.

Pada saat pers, aliran ETF tetap positif, dengan data ETF Spot Solana AS menunjukkan sesi hijau yang persisten sejak Desember 2025.

Latar belakang tersebut memunculkan pertanyaan kunci: Apakah Solana mempertahankan momentum, atau mulai muncul keretakan?

Whale baru dan lama berkumpul

Whale baru Solana, yang diwakili oleh ETF, terus menuangkan modal bullish ke dalam ekosistem sejak tanggal 4 Desember, mendorong pertumbuhan harga. 

Sumber: SoSoValue

Selain itu, sebuah whale yang tidak aktif diaktifkan kembali dengan pembelian 80K SOL senilai $10,87 juta dari Binance, menandakan keyakinan pasar yang kuat.

Kombinasi aliran masuk ETF dan aktivitas whale menunjukkan posisi yang kuat, meskipun Solana perlu menavigasi level support kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Aktivitas jaringan tetap dominan

Solana mendominasi Transaksi Harian, memproses 8 kali lebih banyak daripada pesaing terdekatnya, menggarisbawahi perannya sebagai pemimpin kunci.

Throughput tinggi ini memperkuat kasus penggunaan praktis Solana, menunjukkan permintaan jaringan yang nyata dan partisipasi yang kuat di seluruh aktivitas blockchain.

Sinyal grafik SOL menandai risiko penurunan

Melihat grafik harian, Solana [SOL] diperdagangkan pada $136 pada tanggal 10 Januari, tetapi menghadapi risiko penurunan jika mencapai level terendah yang sama sekitar $102 di pasar bearish. 

Sumber: TradingView

Pada kerangka waktu mingguan, Solana menghadapi tekanan jika gagal mempertahankan kisaran $122-$145 pada kerangka waktu yang lebih rendah. Kehilangan support $122 dapat menyebabkan penurunan ke $102, ditandai dengan level tertinggi yang sama dan hilangnya support naik, menunjuk ke retracement Fibonacci 61% di $102.

Jika Solana kehilangan zona ini, ia dapat turun lebih jauh ke kisaran $50-an. Kelemahan pada RSI dan MACD mengindikasikan pembentukan dasar dan peningkatan risiko penurunan jika level-level ini gagal.

Sumber: TradingView

Likuiditas terkonsentrasi di bawah harga

Peta Panas Likuiditas 2 minggu Solana menunjukkan posisi terkonsentrasi di bawah $120, yang dapat bertindak sebagai magnet untuk tekanan penurunan jika sentimen bearish mengintensif. 

Pergerakan tajam ke zona tersebut berisiko mempercepat likuidasi, terutama selama kelemahan pasar yang lebih luas.

Sumber: CoinGlass

Pemikiran Akhir

  • Struktur pasar Solana tetap didukung oleh permintaan ETF dan akumulasi whale, meskipun sinyal teknikal melemah.
  • Aksi harga di sekitar zona $117–$120 dapat membentuk sentimen jangka pendek, terutama jika kondisi yang lebih luas melunak.
Selanjutnya: Whale Aave mengambil 8% pasokan di tengah sell-off – Pergerakan ke $210 mungkin terjadi JIKA…

Sumber: https://ambcrypto.com/inside-solanas-whale-buying-etf-demand-and-rising-downside-risks/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

