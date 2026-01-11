BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Robinhood berinvestasi dalam solusi Layer-2 berbasis Ethereum untuk operasi blockchain yang lebih baik. Perusahaan memperluas saham tertoken, menekankan pengguna portofolio lengkapRobinhood berinvestasi dalam solusi Layer-2 berbasis Ethereum untuk operasi blockchain yang lebih baik. Perusahaan memperluas saham tertoken, menekankan pengguna portofolio lengkap

Robinhood Berinvestasi Kembali dalam Blockchain untuk Meningkatkan Infrastruktur Kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 15:01
Boost
BOOST$0.001304-24.05%
Solayer
LAYER$0.1653-1.43%

Robinhood berinvestasi dalam solusi Layer-2 berbasis Ethereum untuk operasi blockchain yang lebih baik. Perusahaan memperluas saham tokenisasi, menekankan permintaan pengguna portofolio lengkap.

Lanjutkan Membaca:Robinhood Berinvestasi Kembali dalam Blockchain untuk Meningkatkan Infrastruktur Kripto

Postingan Robinhood Berinvestasi Kembali dalam Blockchain untuk Meningkatkan Infrastruktur Kripto pertama kali muncul di COINTURK NEWS.

Peluang Pasar
Logo Boost
Harga Boost(BOOST)
$0.001304
$0.001304$0.001304
-23.47%
USD
Grafik Harga Live Boost (BOOST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06