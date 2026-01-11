BursaDEX+
Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin sedikit menurun dalam penyesuaian kesulitan pertama jaringan di tahun 2026, memberikan sedikit kelonggaran bagi para penambang setelah satu tahun yang ditandai dengan situasi yang intens

Kesulitan Jaringan Bitcoin Menurun Sedikit Setelah Penyesuaian Pertama 2026

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 15:11
Kesulitan penambangan Bitcoin sedikit menurun pada penyesuaian kesulitan pertama jaringan di tahun 2026, memberikan jeda singkat bagi para penambang setelah setahun ditandai dengan persaingan ketat dan margin yang menyusut.
