Regulator Inggris menyita obat penurun berat badan ilegal senilai sekitar £250.000 dari sebuah unit di Northampton yang terkait dengan Faisal Tariq, salah satu pendiri Paradox Metaverse.Regulator Inggris menyita obat penurun berat badan ilegal senilai sekitar £250.000 dari sebuah unit di Northampton yang terkait dengan Faisal Tariq, salah satu pendiri Paradox Metaverse.

Regulator Inggris Menyita Obat Penurun Berat Badan Ilegal Senilai £250 Ribu yang Terkait dengan Pendiri Kripto

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/11 16:45
Regulator Inggris Menyita Obat Penurun Berat Badan Ilegal yang Terkait dengan Pendiri Crypto
Poin Penting:
  • Otoritas melakukan penyitaan obat rekor yang terkait dengan pendiri crypto.
  • Belum ada dampak pasar dari penyitaan.
  • Kerusakan reputasi untuk Paradox Metaverse.

Faisal Tariq, co-founder Paradox Metaverse, terkait dengan penyitaan obat di Inggris, dengan regulator menyita obat penurun berat badan ilegal senilai £250.000. Insiden ini melibatkan aset fisik, bukan crypto, mempertahankan dampak yang dapat diabaikan pada cryptocurrency utama.

Lede: Regulator Inggris menyita sekitar obat penurun berat badan ilegal senilai £250.000 dari unit Northampton yang terkait dengan Faisal Tariq, co-founder Paradox Metaverse.

Nut Graph: Kaitan obat ilegal dengan Faisal Tariq, co-founder Paradox Metaverse, menyoroti pengawasan regulasi pada tokoh crypto. Dampak pasar langsung tidak ada, tetapi kekhawatiran reputasi tetap ada.

Detail Penyitaan

Otoritas menyita obat penurun berat badan ilegal dan uang tunai yang terkait dengan perusahaan yang berasosiasi dengan Faisal Tariq. Faisal, bersama saudara Amio Talio, mendirikan Paradox Metaverse, sebuah game crypto yang sebelumnya diteliti oleh Coffeezilla, yang melabelinya sebagai "Ponzi." Regulator Inggris menemukan retatrutide dan uang tunai di unit industri Northampton. Operasi ini melibatkan perusahaan seperti Wholesale Supplements Limited, secara tidak langsung menghubungkan Tariq ke lokasi tersebut.

Sentimen komunitas tetap hati-hati, dengan pelabelan sebelumnya oleh Coffeezilla terhadap Paradox sebagai "Ponzi" mengintensifkan skeptisisme. Dampak keuangan langsung pada crypto tampak terbatas, karena aset utama seperti BTC dan ETH tidak terpengaruh; penyitaan berfokus pada barang fisik, bukan aset crypto. Analis memperingatkan potensi kerusakan reputasi pada usaha yang terkait dengan Tariq, mempengaruhi kepercayaan investor. Skandal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan regulasi dalam industri crypto, saat otoritas melanjutkan penyelidikan mereka.

Implikasi Masa Depan

Meskipun tidak ada tuduhan langsung terkait crypto yang dibuat, penyelidikan yang sedang berlangsung dapat mengungkapkan kompleksitas lebih lanjut mengenai operasi Tariq. Otoritas Inggris belum mengesampingkan tindakan masa depan, menetapkan preseden dengan menyita crypto dalam kasus terkait narkoba lainnya. Jika dana crypto digunakan secara jahat, tindakan regulasi dapat meluas untuk mencakup mata uang digital yang terkait dengan bisnis Tariq, memperkuat pentingnya tata kelola perusahaan yang kuat dalam usaha crypto.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

