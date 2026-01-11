Ripple dan BNY Mellon membuka pintu menuju era institusional baru

Pertumbuhan institusional dalam kripto semakin kurang terlihat melalui pembelian token secara langsung. Sebaliknya, kami melihat pergeseran menuju kolaborasi strategis antara perusahaan blockchain dan lembaga keuangan tradisional. Bank dan manajer aset sedang meneliti bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk aplikasi praktis, seperti pembayaran internasional, manajemen likuiditas, dan transaksi harian. Dalam hal ini, Ripple semakin menonjol sebagai mitra infrastruktur teknologi. Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto "yang berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Tokenized deposits sebagai langkah berikutnya dalam uang bank digital Perkembangan penting adalah langkah terbaru dari BNY Mellon, salah satu bank terbesar di dunia dengan sekitar 50 miliar dolar aset yang dikelola. Bank ini memperkenalkan apa yang disebut tokenized deposits, versi digital dari uang bank tradisional yang khusus ditujukan untuk klien institusional. 🚨BREAKING: One of the World's Biggest Banks Just Put REAL Bank Money On-Chain — And Ripple Is Already Using It ⚡️🏦 🏛 @BNYglobal (a top global bank) just launched tokenized deposits for institutions. That means regular bank deposits now have a digital, on-chain version — not… https://t.co/GhlOkZFmXq pic.twitter.com/6GKewAWs61 — Diana (@InvestWithD) January 9, 2026 Ripple Prime dipilih sebagai early adopter. Pilihan ini lebih dari sekadar eksperimen dan menunjukkan bahwa BNY Mellon menggunakan blockchain untuk aplikasi konkret dan dapat diskalakan. Dari hype CBDC ke solusi perbankan yang baik Waktu dari kolaborasi ini sangat signifikan. Di mana perhatian sebelumnya terutama pada Central Bank Digital Currencies, fokus kini bergeser ke solusi dari bank komersial sendiri. Tokenized deposits menggabungkan keandalan uang bank dengan keuntungan blockchain, seperti penyelesaian langsung dan ketersediaan berkelanjutan. Ini menciptakan bentuk uang tunai digital yang dapat digunakan di pasar 24/7, tanpa keterbatasan uang fiat tradisional atau ketergantungan pada stablecoin. Ripple pusat dalam cerita dolar digital Dalam perkembangan ini, Ripple mengambil posisi sentral. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa BNY Mellon sudah bertindak sebagai custodian untuk RLUSD, dolar digital dari Ripple. Dengan demikian, kepercayaan pihak institusional terhadap Ripple tumbuh sebagai penghubung antara sistem keuangan tradisional dan jaringan blockchain seperti XRP Ledger. Kolaborasi ini menekankan bahwa Ripple bukan hanya penyedia teknologi, tetapi juga mitra strategis dalam modernisasi arus uang. Minat institusional meskipun perkembangan harga lemah Kepercayaan institusional ini juga terlihat di pasar modal. Sejak diluncurkan pada bulan November, XRP ETF secara bersama-sama telah membangun sekitar 1 miliar dolar aset yang dikelola. Ini luar biasa karena XRP ditutup pada 2025 dengan penurunan harga sekitar 12 persen. Meskipun kemunduran ini, investor institusional terus mengalokasikan modal. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terutama fokus pada pergerakan harga jangka pendek, tetapi pada peran jangka panjang Ripple dalam infrastruktur keuangan digital. Singkatnya, siklus yang didorong institusional pada 2026 Secara keseluruhan, kolaborasi antara Ripple dan BNY Mellon menunjukkan pergeseran yang lebih luas dalam sektor keuangan. Ripple tampaknya menarik modal institusional berdasarkan fundamental, kepercayaan, dan use-case konkret. Dengan demikian, XRP mendapatkan peran yang semakin jelas dalam ekosistem uang yang ditokenisasi. Jika tren ini berlanjut, siklus pasar berikutnya pada 2026 mungkin lebih didorong oleh institusional daripada siklus sebelumnya, dengan Ripple sebagai basis tetap dalam sistem uang baru. Exchange Belanda dengan web3 wallet OKX - trading lebih dari 150 kripto Aplikasi baru dan Web3 wallet di Belanda Berdagang dengan trader lain Dapatkan bonus dengan crypto staking OKX review Beli XRP di OKX! Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Ripple dan BNY Mellon membuka pintu menuju era institusional baru ditulis oleh Timo Bruinsel dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.