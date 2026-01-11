[HOMESTRETCH] Melampaui bel: Perjalanan Nesthy Petecio

MANILA, Filipina – Orang Filipina mengenal Nesthy Petecio sebagai petinju yang telah memberikan medali perak dan perunggu untuk negara di Olimpiade, serta berbagai medali di kompetisi internasional lainnya.

Namun meskipun dengan segala pencapaian dan perjuangannya dalam karier tinju selama 20 tahun, ia masih membidik medali emas Olimpiade.

Dalam episode ini, kami mendengar lebih banyak tentang perjalanannya: perjuangannya setelah kekalahan besar di Asian Games 2018, comeback meraih medali di Olimpiade 2020, dan pandangannya saat berkompetisi di SEA Games 2025. Petecio mengungkapkan kepada pembawa acara Pató Gregorio tentang inspirasi dan motivasinya, serta rencana masa depannya sebagai atlet.

Homestretch bertujuan untuk menceritakan kisah orang-orang yang menginspirasi kita dengan perjuangan dan kemenangan mereka, serta tempat-tempat yang membantu mendefinisikan semangat kita sebagai bangsa.

Tonton pada hari Minggu, 11 Januari, pukul 20.00 di saluran YouTube Rappler. – Rappler.com