5 Manfaat Utama Bermitra dengan Penyedia Likuiditas Kripto untuk Bursa Anda

Likuiditas adalah apa yang membuat pasar kripto benar-benar berfungsi. Ketika likuiditas rendah, perdagangan menjadi lebih sulit diselesaikan, harga dapat bergeser tiba-tiba dan pengguna sering kali mendapatkan kesepakatan yang lebih buruk dari yang mereka harapkan (slippage). Di sisi lain, likuiditas yang kuat memungkinkan perdagangan terjadi dengan cepat dan pada harga yang dapat diprediksi, membuat platform terasa stabil dan terpercaya.

Ada sekitar 28,39 juta token yang ada di pasar kripto. Karena ini, sebagian besar bursa menghadapi tantangan untuk mempertahankan pembeli dan penjual yang cukup sendiri. Penyedia likuiditas atau LP singkatnya menghilangkan masalah ini dengan menggabungkan harga dan perdagangan dari berbagai sumber ke dalam satu aliran, sehingga bursa selalu dapat menawarkan harga terbaik yang tersedia.

Beberapa penyedia, yang disebut market maker, cukup memposting harga beli dan jual di satu bursa. Yang lain, yang dikenal sebagai agregator likuiditas, bekerja lebih seperti pengatur lalu lintas pintar. Mereka memindai banyak pasar sekaligus dan mengarahkan perdagangan ke mana pun harga terbaik. Yang paling penting bukan hanya seberapa banyak volume perdagangan yang ada, tetapi seberapa baik likuiditas tersebut tersebar di seluruh buku pesanan. Likuiditas yang dalam dan seimbang membantu perdagangan berlangsung lebih cepat, dengan sedikit kejutan harga, yang pada akhirnya menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Grafik kedalaman pasar adalah cara untuk menunjukkan berapa banyak orang yang bersedia membeli dan menjual pada harga yang berbeda. Ketika ada likuiditas tinggi, ada banyak pembeli dan penjual yang dekat dengan harga saat ini, sehingga bahkan perdagangan besar dapat melalui tanpa menyebabkan fluktuasi harga. Ketika likuiditas rendah, ada lebih sedikit pesanan yang tersedia yang mengarah pada slippage harga dan perdagangan yang gagal atau tertunda.

Dengan menggabungkan likuiditas dari berbagai sumber, bursa dapat menciptakan pasar yang lebih dalam dan lebih seimbang bagi pengguna sejak awal. Pada tahun 2026, bursa semakin bergantung pada LP eksternal dan agregator daripada membangun sendiri sehingga pengguna mengalami masalah minimal saat berdagang.

Akses Pasar Lebih Cepat & Pengurangan Beban Infrastruktur (ChangeNOW)

Mengapa manfaat ini penting

Bursa baru yang memasuki pasar membutuhkan likuiditas dengan cepat. Menunggu untuk membangun mesin market making sendiri dapat memakan waktu berbulan-bulan tetapi juga dapat menghabiskan banyak biaya. Perkiraan menunjukkan bahwa produk minimum yang layak dari bursa terpusat dapat memerlukan sekitar $500 ribu hingga $1 juta di muka dan lebih dari satu tahun pengembangan. Namun, sinkronisasi dengan API penyedia yang ada memberikan kedalaman instan. Integrasi berbasis API dengan LP memberikan bursa buku pesanan yang dalam sejak hari pertama tanpa mengumpulkan semua likuiditas itu sendiri. Pendekatan ini memangkas waktu ke pasar secara signifikan.

Bagaimana ChangeNOW sesuai dengan manfaat ini

ChangeNOW bekerja sebagai salah satu platform agregasi tersebut. Ini menghubungkan beberapa bursa dan pool perdagangan dan membandingkan harga secara real time. Platform mitra dapat mengarahkan perdagangan melalui ChangeNOW untuk mengakses banyak pasar sekaligus tanpa menjalankan buku pesanan lengkapnya sendiri. API ChangeNOW menangani perbandingan tarif dan perutean, sehingga mitra dapat menawarkan eksekusi swap cepat bahkan untuk pasangan token atau rantai baru.

Dampak Operasional

Menggunakan penyedia eksternal menurunkan biaya di muka dan dapat mempercepat waktu peluncuran. Bursa dapat menambahkan token dan jaringan baru dengan cepat, seringkali dalam beberapa hari, sambil menghindari tantangan membangun dan memelihara sistem perdagangan yang kompleks.

Pertukaran

Pertukaran utama di sini adalah kontrol. Saat menggunakan penyedia pihak ketiga, bursa harus bergantung pada logika penetapan harga dan perutean dari pihak eksternal alih-alih dapat mengelola semuanya sendiri. Meskipun ini mengurangi kustomisasi, sebagian besar platform yang berkembang menemukan kecepatan, penghematan biaya, dan kesederhanaan operasional layak untuk dipertukarkan.

Peningkatan Eksekusi Perdagangan & Spread yang Lebih Ketat

Mengapa ini penting

Likuiditas tinggi secara langsung diterjemahkan menjadi eksekusi perdagangan yang lebih baik. Ini adalah masalah besar bagi pengguna akhir karena mereka paling sering memperhatikan kualitas eksekusi terlebih dahulu. Ketika ada banyak pembeli dan penjual, harga tetap dekat dengan tingkat pasar dan perdagangan tidak menyebabkan lonjakan harga tiba-tiba. Kebalikannya benar ketika likuiditas lemah. Harga dapat berubah dan perdagangan dapat memakan waktu lebih lama untuk sepenuhnya dieksekusi. Gangguan ini dapat bertambah dan menciptakan pengalaman perdagangan yang buruk. Dari sudut pandang retensi, ini menjadi area yang sangat penting untuk difokuskan.

Manfaat LP

Dengan menggabungkan likuiditas dari berbagai sumber melalui LP, bursa dapat menawarkan pasar yang lebih dalam dan harga yang lebih stabil. Jika aktivitas melambat di satu sumber, agregator dapat dengan mudah mengarahkan pesanan ke tempat lain secara otomatis. Ini membantu menyerap volatilitas pasar dan memastikan pengguna selalu mendapatkan harga yang adil dan kompetitif. Seiring waktu, eksekusi yang cepat dan andal membangun kepercayaan, mendukung perdagangan yang lebih besar dan memungkinkan platform untuk berkembang tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

Skalabilitas di seluruh aset, rantai, dan wilayah

Mengapa ini penting

Sebagian besar bursa kripto sering mencantumkan token baru di beberapa jaringan kepada pengguna mereka. Tugas mengelola likuiditas yang kuat untuk setiap aset secara operasional kompleks karena akan memerlukan pengeluaran modal yang besar dan koordinasi. LP mengatasi ini dengan menyediakan kedalaman plug and play untuk berbagai aset. ChangeNOW misalnya sudah mendukung 900+ koin di banyak jaringan. Akibatnya, bursa mitra dapat menambahkan pasangan perdagangan baru dengan mengarahkan perdagangan ke pool bersama yang ada dari jaringan likuiditas ini.

Keuntungan Penyedia Likuiditas

Hasilnya adalah penskalaan yang jauh lebih lancar. Bursa dapat mendukung lebih banyak aset, menangani volume perdagangan yang lebih tinggi, dan memasuki wilayah baru tanpa khawatir tentang pasar yang tipis. Dengan bekerja dengan jaringan likuiditas global daripada lokal, bursa dapat tumbuh lebih cepat sambil mempertahankan pengalaman perdagangan yang konsisten.

Manajemen Risiko & Pengurangan Eksposur Counterparty

Mempercayai satu bursa atau market maker untuk likuiditas bisa berisiko. Pemadaman, gangguan teknis, atau penarikan tiba-tiba oleh satu penyedia dapat menghentikan semua perdagangan. Namun, bermitra melalui beberapa LP melalui agregator secara dramatis mengurangi risiko pihak tunggal ini.

Karena agregator menarik dari berbagai sumber, jika satu platform mengalami downtime, pesanan akan diarahkan ke LP lain secara otomatis. Yang penting adalah agregasi juga menyederhanakan seluruh proses berurusan dengan beberapa penyedia.

Go-To-Market Lebih Cepat & Retensi Pengguna yang Lebih Baik

Investor kripto sekarang mengharapkan bursa memiliki UI/UX yang ramping. Sudah berlalu hari-hari aplikasi perdagangan kripto yang kikuk dan kompleks. Saat ini, bursa tier 1 terbesar memprioritaskan pengalaman yang lancar untuk pengguna mereka. Dengan persaingan di luar sana, kesan pertama sangat penting bagi bursa baru. Jika pengguna menghadapi perdagangan yang gagal atau harga yang tidak terduga selama beberapa transaksi pertama mereka, mereka tidak mungkin kembali. Seperti disebutkan sebelumnya, likuiditas dan UX berjalan beriringan.

Dengan berintegrasi dengan LP, bursa menawarkan pasar aktif kepada pengguna mereka tanpa harus menunggu untuk membangun volume perdagangan mereka sendiri. Ini berarti lebih sedikit perdagangan yang gagal, harga yang dapat diprediksi, dan pengalaman onboarding yang lebih lancar. Semua faktor ini adalah apa yang dicari investor dalam bursa dan sangat penting selama peluncuran.

Seiring waktu, keandalan platform mendukung retensi pengguna. Kepercayaan dibangun ketika pengguna melihat perdagangan mereka berjalan tanpa tantangan apa pun.

FAQ

Apa itu penyedia likuiditas kripto?

Penyedia Likuiditas adalah perusahaan atau institusi yang menyediakan harga beli dan jual sehingga perdagangan dapat terjadi dengan lancar di bursa. Beberapa secara langsung mengutip harga, sementara yang lain mengagregasi harga dari banyak sumber untuk menawarkan harga terbaik yang tersedia.

Apakah bursa memerlukan market maker mereka sendiri?

Tidak. Membangun infrastruktur itu secara internal bisa mahal dan memakan waktu. Sebagian besar bursa terhubung ke penyedia likuiditas eksternal atau agregator untuk mendapatkan kedalaman pasar dengan cepat.

Bagaimana likuiditas mempengaruhi pengalaman pengguna?

Likuiditas yang baik berarti perdagangan dieksekusi dengan cepat dan pada harga yang diharapkan. Likuiditas yang buruk menyebabkan slippage harga, pesanan yang gagal, dan frustrasi, yang sering menyebabkan pengguna meninggalkan platform.

Apakah penyedia likuiditas cocok untuk bursa kecil?

Ya. Penyedia likuiditas sangat berguna untuk bursa yang lebih kecil atau baru. Mereka memungkinkan platform untuk diluncurkan dengan pasar yang dalam sejak hari pertama, tanpa memerlukan basis pengguna yang besar atau investasi besar di muka.

