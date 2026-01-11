BursaDEX+
Nasdaq dan CME Group Meluncurkan Kembali Indeks Kripto sebagai Nasdaq CME Crypto Index

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 19:33
Index Cooperative
INDEX$0.515-0.38%
HTTPS$0.00008727-3.67%

Nasdaq dan CME Group meluncurkan kembali Nasdaq CME Crypto Index untuk menyediakan tolok ukur teregulasi bagi eksposur aset digital. Nasdaq dan CME Group mengumumkan penggantian merek Nasdaq Crypto Index menjadi Nasdaq CME Crypto Index, menciptakan tolok ukur bersama bagi investor yang mencari eksposur aset digital yang transparan. Kemitraan ini dibangun atas kolaborasi hampir 30 tahun antara […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/nasdaq-and-cme-group-relaunch-crypto-index-as-nasdaq-cme-crypto-index/

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0.515
$0.515$0.515
-0.25%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

