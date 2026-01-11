Paus menutup posisi long Bitcoin dengan leverage, menurut data exchange

Paus sedang keluar dari posisi long leverage mereka pada Bitcoin. Data dari Bitfinex dan Bitstamp menunjukkan bahwa langkah ini biasanya mendahului penembusan bullish dan dapat menandakan reli Bitcoin yang akan segera terjadi.

Paus sedang menutup posisi long leverage mereka pada Bitcoin, sebuah tanda yang menurut analis menandakan titik bawah dan dapat mendahului penembusan bullish melewati rekor tertinggi Bitcoin sepanjang masa.

Menurut data yang berasal dari bursa kripto Bitfinex dan Bitstamp, langkah ini secara historis terjadi tepat sebelum penembusan besar, mendorong BTC ke level tertinggi baru. Data yang berasal dari Bitfinex menunjukkan bahwa posisi long paus telah mulai menurun setelah mencapai puncak 73.000 BTC menjelang akhir bulan lalu.

Analis percaya Bitcoin akan reli ke $135k segera

Coin Bureau, platform edukasi mata uang kripto, menulis di X bahwa analis memperkirakan reli Bitcoin yang akan segera terjadi mencapai $135k. MartyParty, komentator kripto dengan lebih dari 200k pengikut di X, menulis bahwa pergerakan serupa terjadi pada 2025, mendorong Bitcoin dari $74k ke $112k dalam 43 hari.

Analis juga memprediksi bahwa Wyckoff Spring akan segera menyusul. Wyckoff Spring adalah pola perdagangan bullish di mana harga secara singkat turun di bawah level support sebelum dengan cepat kembali ke rentang perdagangan. Pola ini sering menandakan bahwa pergerakan naik kemungkinan akan mengikuti.

Prediksi bullish ini sejalan dengan data dari CryptoQuant, yang menunjukkan bahwa rasio Bitcoin-ke-stablecoin di bursa Binance menandakan potensi peningkatan daya beli. Data tersebut juga merujuk pada kejadian serupa pada Maret 2025, di mana BTC turun dari $109.000 ke $74.000 sebelum meluncurkan reli baru yang pada akhirnya mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi baru sekitar $126.000.

Lebih banyak analis dan entitas telah memprediksi bahwa Bitcoin berada di ambang reli. Sebuah laporan baru-baru ini menyoroti bahwa Michael Schumacher, Kepala Strategi Makro Wells Fargo, menyatakan dalam wawancara bahwa pasar keuangan mengalami penurunan volatilitas. Ahli makro tersebut menambahkan bahwa penurunan volatilitas mendorong kepercayaan investor terhadap aset yang lebih berisiko, seperti mata uang kripto.

Laporan yang lebih komprehensif yang disusun oleh Cryptopolitan mengungkapkan bahwa selera risiko yang diperbarui dapat membuat comeback di ekosistem aset digital. Menurut laporan tersebut, aset kripto berkapitalisasi besar, seperti Sui, XRP, dan Solana, telah berkinerja sangat baik, membuat bayangan pada kinerja keseluruhan BTC sejak awal tahun. Data dari CoinMarketCap menunjukkan bahwa BTC naik 3,6% sejak 1 Januari dan saat ini diperdagangkan pada $90.596 pada saat publikasi ini.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa volume pasar spot, futures, dan derivatif menunjukkan bahwa investor secara bertahap memposisikan diri mereka dengan keyakinan risk-on. Posisi terbuka futures agregat di BTC juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah deleveraging besar-besaran yang terlihat di kuartal terakhir 2025.

Bursa Mercado Bitcoin memprediksi BTC akan menggandakan kapitalisasi pasarnya tahun ini

Mercado Bitcoin, bursa Brasil yang berbasis di São Paulo, memprediksi BTC akan menggandakan kapitalisasi pasarnya pada 2026. Bursa tersebut menerbitkan sebuah laporan yang menguraikan proyeksi sentral di pasar mata uang kripto.

Bursa Amerika Latin tersebut memperkirakan bahwa atribut Bitcoin, dibandingkan dengan emas, menempatkan aset kripto di garis depan sebagai alternatif teratas bagi institusi dan organisasi untuk menyimpan nilai.

Laporan tersebut menyoroti bahwa investor emas menghadapi hambatan signifikan, seperti tantangan logistik dan penyimpanan, dan menekankan bahwa sifat digital, tanpa batas, dan self-custodial Bitcoin membuatnya lebih menarik.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa arus masuk institusional di ekosistem kripto akan terus meningkat menyusul reformasi regulasi di AS yang sekarang memungkinkan perusahaan terdaftar untuk mengeksplorasi investasi mata uang digital.

Cryptopolitan baru-baru ini melaporkan bahwa James Butterfill, kepala riset di CoinShares, memprediksi bahwa BTC akan berada di antara $120.000 dan $170.000 tahun ini. Laporan tersebut juga menerangi prediksi Carol Alexander bahwa harga Bitcoin akan memantul antara $75.000 dan $150.000 pada 2026, menetap "sekitar $110.000." Alexander adalah profesor keuangan di University of Sussex.

