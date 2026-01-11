Bitmine Stake 86.400 ETH saat Ethereum Menembus Tren Turun

Transfer staking terbaru Bitmine sebesar 86.400 ETH terjadi saat grafik Ethereum mulai menunjukkan pergeseran yang jelas dalam struktur pasar. Bersama-sama, data on chain dan setup teknikal multi timeframe kini menunjukkan momentum yang berkembang baik dalam aliran institusional maupun aksi harga.

Bitmine mengirim 86.400 ETH ke kontrak deposit staking Ethereum, klaim postingan

Bitmine mengirim 86.400 ETH ke kontrak deposit staking Ethereum sekitar delapan jam sebelum postingan dari Crypto Patel di X menyoroti transfer tersebut, menunjuk pada deposit on chain baru yang terkait dengan Tom Lee dari Fundstrat. Screenshot dari daftar transfer menunjukkan empat deposit terpisah dari alamat berlabel Bitmine ke tujuan "BatchDeposit", dengan nilai 23,04K ETH, 21,12K ETH, 19,2K ETH, dan 23,04K ETH, yang berjumlah total 86.400 ETH.

Transfer Staking Ethereum Bitmine. Sumber: Crypto Patel/X

Catatan transfer yang sama menunjukkan estimasi nilai dolar mendekati $71,02 juta, $65,1 juta, $59,18 juta, dan $71,02 juta, dengan total sekitar $266,3 juta untuk batch tersebut. Label "BatchDeposit" muncul bersama dengan identifikasi kontrak yang disingkat, menunjukkan deposit dialihkan melalui metode batching daripada transaksi tunggal.

Postingan Crypto Patel menyebutkan Bitmine kini telah melakukan staking 1.080.512 ETH senilai sekitar $3,33 miliar. Postingan tersebut juga mengklaim Bitmine memegang 4,144 juta ETH, atau sekitar 3,43% dari total pasokan Ethereum, dengan nilai sekitar $12,80 miliar.

Ethereum menembus falling channel saat grafik memberi sinyal zona harga lebih tinggi

Ethereum menembus di atas falling channel yang berlangsung lama pada grafik harian, menurut setup teknikal yang dibagikan oleh Crypto King di X, menunjuk pada pergeseran dalam struktur harga jangka pendek. Grafik tersebut, berdasarkan data dolar AS ETH dari Binance, menunjukkan harga keluar dari saluran paralel menurun yang telah memandu perdagangan sejak akhir 2025. Setelah breakout, Ethereum mengalami pullback sedikit namun tetap bertahan di atas batas saluran sebelumnya, sebuah gerakan yang sering menandai konfirmasi daripada penolakan.

Grafik Breakout Channel Downtrend Ethereum. Sumber: Crypto King/X

Grafik tersebut juga menyoroti pola falling wedge yang telah selesai di dalam downtrend yang lebih luas. Saat harga terkompresi menuju ujung bawah struktur, volatilitas menyempit sebelum breakout ke atas. Level Fibonacci yang digambar pada grafik menempatkan retracement 0,618 mendekati area tengah saluran, yang kini telah diklaim kembali oleh Ethereum. Harga diperdagangkan sekitar $3.090 pada candle terbaru, jauh di atas posisi terendah kisaran baru-baru ini mendekati $2.600.

Crypto King mengatakan konsolidasi tampak selesai dan memproyeksikan target naik di atas $4.400 jika breakout bertahan. Jalur ke depan yang digambar pada grafik menunjukkan kenaikan bertahap, dengan dorongan awal menuju area tengah $3.600 sebelum kelanjutan lebih tinggi. Meskipun proyeksi tetap bersifat teknikal, grafik mencerminkan perubahan yang jelas dalam arah tren setelah berbulan-bulan mengalami lower highs dan lower lows.

Grafik mingguan Ethereum menunjuk pada target siklus lebih tinggi berdasarkan struktur jangka panjang

Sementara itu, grafik mingguan Ethereum menunjukkan ruang untuk kenaikan lebih lanjut dalam siklus pasar saat ini, menurut analisis teknikal yang dibagikan oleh akun Freedom By 40 di X. Grafik tersebut, berdasarkan data dolar AS Ethereum dari Bitstamp, menguraikan struktur naik yang lebih luas yang tetap utuh sejak posisi terendah pasar 2022. Harga baru-baru ini diperdagangkan mendekati $3.233, bertahan di atas trendline naik jangka panjang yang telah mendukung higher lows selama beberapa tahun.

Grafik Proyeksi Siklus Mingguan Ethereum. Sumber: Freedom By 40/X

Grafik tersebut menerapkan pelabelan Elliott Wave dan ekstensi Fibonacci untuk membingkai target siklus potensial. Penandaan menunjukkan fase korektif yang telah selesai diikuti oleh struktur impuls yang diperbarui, dengan ekstensi yang diproyeksikan berkisar dari level 1,0 mendekati $6.448 hingga band lebih tinggi di atas $9.000. Ekstensi Fibonacci 1,236 dan 1,38 juga disorot, menempatkan zona referensi jangka panjang mendekati $9.270 dan $11.567, masing-masing. Analisis tersebut mencatat bahwa bahkan pergerakan menuju ekstensi lebih rendah akan tetap konsisten dengan perilaku siklus sebelumnya.

Freedom By 40 mengatakan target minimum sekitar $6.400 masih akan berada dalam kisaran konservatif untuk siklus tersebut, berdasarkan setup teknikal yang ditunjukkan. Grafik membandingkan struktur saat ini dengan puncak siklus sebelumnya, yang ditandai sebagai all time high Elliott Wave terakhir, dan menunjukkan Ethereum terus menghormati support diagonal naik. Meskipun proyeksi tetap bersifat teknikal, struktur mingguan mencerminkan higher highs dan higher lows yang berkelanjutan, menjaga uptrend yang lebih luas tetap utuh.