Kripto Baru Paling Banyak Diakumulasi di Bawah $0,1? Investor Melihat Potensi Kenaikan 300%

Pembentukan modal dalam Mutuum Finance telah stabil. Presale telah mengumpulkan $19,7 juta dan lebih dari 18.800 pemegang telah bergabung sejak awal 2025. Analis menunjukkan bahwa angka-angka ini menonjol untuk protokol yang masih dalam pengembangan dan belum meluncurkan pasar V1-nya. Angka-angka tersebut ditafsirkan sebagai indikator kepercayaan daripada spekulasi jangka pendek.

Tingkat pendanaan juga penting karena protokol pinjaman mendapat manfaat dari likuiditas yang lebih dalam. Pengguna lebih cenderung meminjam ketika kolam pinjaman dikapitalisasi dengan baik, dan investor lebih cenderung meminjamkan ketika permintaan peminjam menghasilkan imbal hasil.

Dengan membangun basis sebelum mainnet, Mutuum Finance telah memposisikan dirinya untuk menghindari sindrom pasar kosong yang sering mempengaruhi protokol baru saat peluncuran. Komentator pasar menyatakan bahwa ini mungkin menjelaskan peningkatan perhatian terhadap MUTM selama stagnasi ETH baru-baru ini.

Struktur Token dan Perkembangan Harga

Token MUTM telah mengikuti model distribusi awal yang terstruktur. Token dihargai $0,04 di Fase 7, setelah naik dari $0,01 di Fase 1 sejak peluncuran awal di awal 2025. Ini mewakili apresiasi sekitar 300% dari tahap pertama ke tingkat harga saat ini. Total pasokan MUTM ditetapkan pada 4 miliar token, dengan 45,5% dialokasikan untuk presale. Dari alokasi ini, 825 juta token telah terjual.

Sistem fase telah memainkan peran kunci dalam persepsi. Setiap tahap membawa harga tetap dan alokasi terbatas. Ketika suatu fase terjual habis, token berpindah ke tingkat berikutnya dengan harga lebih tinggi. Harga listing yang dikonfirmasi untuk MUTM adalah $0,06, yang menetapkan valuasi di atas tingkat harga presale akhir. Fase 7 mendekati penyelesaian dan tahap berikutnya akan menaikkan harga lagi, yang telah menarik perhatian investor yang melacak akumulasi menjelang siklus berikutnya.

Potensi Jangka Panjang

Mutuum Finance juga berfokus pada persiapan keamanan. Protokol menyelesaikan audit independen dengan Halborn Security, perusahaan terkenal yang meninjau smart contract dan protokol DeFi.

Mutuum Finance juga menerima skor Token Scan 90 dari 100 dari CertiK dan meluncurkan hadiah bug senilai $50.000 untuk menemukan kerentanan kode sebelum penerapan V1. Analis mencatat bahwa lapisan-lapisan ini dianggap penting untuk platform pinjaman yang menangani jaminan, logika bunga, dan eksekusi likuidasi.

Roadmap infrastruktur melangkah lebih jauh. Mutuum Finance bermaksud menggunakan umpan oracle untuk data harga terkait jaminan dan pemicu likuidasi. Integrasi stablecoin diharapkan mendukung aktivitas pinjaman dan mencegah volatilitas selama penyelesaian pinjaman.

Protokol juga berencana untuk berkembang ke jaringan Layer-2 setelah penerapan awal. Rencana-rencana ini telah berkontribusi pada persepsi bahwa MUTM termasuk dalam kategori proyek kripto berikutnya yang membangun sistem fungsional daripada narasi spekulatif.

Beberapa analis percaya bahwa jika protokol V1 diluncurkan sesuai jadwal dan integrasi stablecoin memperluas permintaan pinjaman, MUTM dapat diperdagangkan dalam kisaran $0,28 hingga $0,34 selama periode awal pasca-peluncuran. Dari tingkat harga saat ini $0,04, ini akan mencerminkan peningkatan 7x hingga 8,5x, didorong bukan oleh hype, tetapi oleh ekspektasi penggunaan yang terkait dengan aktivitas pinjaman dan dinamika jaminan.

Mengapa Waktu Penting Saat Ini

Minat pada MUTM telah tumbuh karena alokasi yang menyempit dan arus masuk whale baru-baru ini. Pada beberapa kesempatan, pembeli besar telah masuk mendekati akhir alokasi fase, mempercepat perpindahan ke tingkat harga baru. Investor ritel juga aktif. Dashboard presale menunjukkan pertumbuhan dompet yang konsisten, yang dipandang beberapa analis sebagai akumulasi skala kecil menjelang V1.

Onboarding pengguna telah didukung melalui fitur seperti pembayaran kartu dan papan peringkat 24 jam. Papan peringkat memberi hadiah kepada kontributor harian teratas dengan $500 dalam MUTM, mekanisme yang telah meningkatkan partisipasi selama hari-hari pasar yang lebih tenang. Insentif ini telah menjaga token tetap beredar selama presale daripada membiarkannya terhenti di antara fase.

Dengan Fase 7 mendekati penyelesaian dan V1 mendekat, trader telah mulai membingkai MUTM sebagai salah satu aset kripto baru yang paling terakumulasi di bawah $0,1 selama fase rotasi baru-baru ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Postingan The Most Accumulated New Crypto Under $0.1? Investors See 300% Upside muncul pertama kali di Blockonomi.