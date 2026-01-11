Vitalik Buterin membagikan pendapatnya tentang tantangan yang dihadapi konsep stablecoin terdesentralisasi

Vitalik Buterin baru-baru ini membagikan pemikirannya tentang perlunya stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik dalam balasan terhadap sebuah postingan di X, yang menyatakan Ethereum adalah taruhan kontrarian terhadap apa yang dipertaruhkan sebagian besar VC.

Dalam balesannya, Buterin menguraikan tiga tantangan yang menghambat stablecoin terdesentralisasi saat ini sambil menekankan dorongan menuju ketahanan dan independensi dari elemen terpusat.

Yang pertama adalah masalah menemukan indeks untuk dilacak yang lebih baik daripada harga USD, yang lain adalah membentuk apa yang disebutnya desain Oracle yang terdesentralisasi dan tidak dapat direbut dengan sejumlah besar uang; dan yang terakhir adalah memecahkan masalah persaingan dari staking yield.

Buterin tentang perlunya stablecoin didesentralisasi

Menurut pendiri yang dicintai tersebut, melacak USD tidak masalah dalam jangka pendek, tetapi untuk ketahanan jangka panjang, stablecoin harus fokus pada pelacakan sesuatu yang lebih independen, terutama dari ticker harga.

Dia percaya ini dapat melindungi pengguna bahkan di saat dolar mengalami hiperinflasi sedang atau masalah serupa lainnya yang telah dikaitkan dengan mata uang fiat tunggal.

"Ini adalah bagian besar mengapa saya terus-menerus mengkritik tata kelola yang terfinansialisasi, btw," tulisnya. "Ini secara inheren tidak memiliki asimetri pertahanan/serangan, sehingga tingkat ekstraksi yang tinggi adalah satu-satunya cara untuk stabil. Dan, tentu saja, ini adalah bagian besar mengapa saya menolak untuk menyerah sepenuhnya pada DAO."

Buterin melanjutkan dengan menunjukkan bahwa staking yield bukanlah hal yang sepenuhnya buruk, dan jika tidak ada, yang Anda miliki adalah tingkat pengembalian suboptimal beberapa persen APY, sesuatu yang dia katakan "cukup buruk."

Jalur yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, klaimnya, adalah mengurangi staking yield menjadi sekitar 0,2%, membuat kategori staking baru yang memiliki yield hampir setinggi staking reguler tanpa risiko slashing yang sama, atau mencari tahu cara membuat slashable staking kompatibel dengan kegunaan sebagai jaminan.

Menurutnya, "'risiko slashing" yang harus dijaga adalah *baik* kontradiksi diri, *dan* berada di sisi yang salah dari kebocoran ketidakaktifan, yaitu, terlibat dalam serangan sensor 51%.'"

Sejauh yang dia ketahui, orang-orang terlalu banyak memikirkan yang pertama dan tidak cukup tentang yang terakhir.

Dia juga mendesak siapa pun yang berpikir untuk membuat stablecoin seperti itu untuk mengingat bahwa stablecoin tidak dapat diamankan dengan jumlah jaminan ETH yang tetap karena, jika terjadi penurunan besar, mereka perlu dapat menangani rebalancing.

Ethereum sebagai taruhan kontrarian

Postingan di X yang menarik perhatian Buterin berasal dari Gabriel Shapiro, alias @lex_node di X, seorang pengacara kripto terkenal dan Pendiri/CEO MetaLeX, sebuah proyek yang berada di persimpangan hukum dan smart contract untuk DAO.

Dalam postingan tersebut, dia menyatakan semakin jelas bahwa "Ethereum adalah taruhan kontrarian terhadap sebagian besar apa yang dipertaruhkan oleh VC kripto."

Dia kemudian melanjutkan dengan mencantumkan apa saja hal-hal tersebut, dan mereka termasuk perjudian, CeDeFi, stablecoin kustodian, dan neo-bank. Dia mengakhiri postingan dengan menyatakan Ethereum tampaknya lebih fokus pada "tripling down dalam mengganggu kekuasaan untuk memungkinkan individu yang berdaulat," dan di bagian komentar, banyak yang menggemakan sentimennya.

Sebagian besar setuju bahwa hal-hal yang dia cantumkan lebih berkaitan dengan penangkapan nilai jangka pendek dan kontrol berkelanjutan daripada desentralisasi yang diciptakan kripto untuk diperkenalkan.

"Taruhan kontrarian Ethereum sebenarnya adalah taruhan pada kebebasan itu sendiri," tulis seorang pengguna. "Eth bertaruh pada kedaulatan sementara vc mengejar kasino," tambah yang lain.

Buterin mengkredit Bitcoin Maxis karena menghindari gangguan korporat

Seperti dilaporkan Cryptopolitan kemarin, Vitalik Buterin mengungkap bahaya dari apa yang dia sebut "corposlop" di ruang kripto dan digital. Dia menggambarkannya sebagai campuran toksik yang mengarah pada penciptaan produk yang pada pandangan pertama tampak berorientasi pengguna, tetapi sebenarnya dibuat untuk melucuti kekuatan orang.

Biuterin mengakui bahwa BTC maxis memiliki pandangan jauh yang luar biasa dalam menolak ICO dan menolak token apa pun yang bukan Bitcoin dan aplikasi sewenang-wenang. Dia mengkredit mereka karena mempertahankan garis dan menjaga Bitcoin "berdaulat" dan bukan "corposlop."

"Kesalahan besar yang dibuat banyak dari mereka adalah mencoba mencapai tujuan ini dengan tindakan keras pemerintah atau pelucutan kekuatan pengguna (menjaga skrip bitcoin terbatas, dan menolak banyak kategori aplikasi sepenuhnya)," tulis Buterin. "Tetapi ketakutan mereka nyata."

Banyak di bagian komentar setuju bahwa Ethereum adalah semacam garis terakhir dalam perjuangan untuk mempertahankan desentralisasi, tetapi mereka juga mengakui bahwa perjuangan menuju desentralisasi sejati akan lebih sulit dan jauh lebih lambat.

