Pengembang Zcash membentuk perusahaan baru pasca keluarnya ECC, berdampak pada tata kelola dan upaya pengembangan sambil mempertahankan operasi protokol.

Pengembang Zcash Membentuk Perusahaan Baru Setelah Keluar dari ECC

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/11 23:45
Poin Kunci:
  • Pengembang Zcash meninggalkan ECC, membentuk perusahaan baru untuk melanjutkan pengembangan.
  • Protokol dan jaringan Zcash yang ada tetap beroperasi dan tidak terpengaruh.
  • Tim ECC sebelumnya memperkenalkan dompet Zcash baru segera setelah pemisahan.
zcash-developers-form-new-company-after-ecc-exit Pengembang Zcash Membentuk Perusahaan Baru Setelah Keluar dari ECC

Tim pengembangan Zcash mengundurkan diri dari Electric Coin Company pada 7–8 Januari 2026, menyusul perselisihan dengan dewan Bootstrap, untuk membuat entitas independen baru yang berfokus pada Zcash.

Pemisahan ini menyoroti masalah tata kelola, berdampak pada persepsi pasar Zcash dan menyebabkan penurunan harga awal sebesar 20% sebelum klarifikasi membantu menstabilkan sentimen.

Artikel terkait

Harga Hyperliquid Menghadapi Flag Bearish; Spekulasi Analis

11 Januari 2026

Keuntungan Wall Street Ripple Mengimbangi Penurunan XRP Ledger

11 Januari 2026

Pemisahan organisasi antara Electric Coin Company (ECC) dan organisasi nirlaba Bootstrap melihat semua karyawan ECC, termasuk CEO Josh Swihart, keluar untuk mendirikan entitas baru yang didedikasikan untuk pengembangan Zcash. Operasi protokol Zcash tetap tidak berubah di tengah pergeseran ini.

Keluarnya ECC dipicu oleh masalah tata kelola dengan dewan Bootstrap, yang dianggap sebagai "pemecatan konstruktif." Perusahaan baru yang dipimpin oleh Swihart bertujuan untuk menjaga misi awal membangun uang pribadi dan mengumumkan dompet Zcash baru.

Dinamika pasar merespons dengan penurunan harga ZEC sebesar 20% menyusul klaim media sosial yang tidak terverifikasi tentang pengabaian pengembang, yang kemudian dikoreksi. Zcash terus berfungsi tanpa gangguan teknis, mempertahankan standar open-source dan operasional.

Perpecahan antara ECC dan Bootstrap menandakan penyelarasan ulang kontrol dan dinamika pendanaan. Zooko Wilcox menekankan bahwa ini melibatkan organisasi pendukung daripada tantangan protokol, memastikan fitur privasi Zcash tetap tidak terpengaruh.

Meskipun pemisahan ini dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah proyek, ini sejalan dengan transisi tata kelola historis dalam Zcash. Mendorong lingkungan pengembangan independen, ini dapat mempercepat inovasi dan memperkuat dedikasi proyek.

Analisis historis menunjukkan bahwa pemisahan organisasi sering mempertahankan kontinuitas protokol mengingat sifat open-source. Peristiwa ini mungkin menjadi panggung untuk menyegarkan strategi tata kelola dan pendanaan, memperkuat baik keterlibatan pengembang maupun stabilitas token dalam jangka panjang.

