Buterin menyebut tiga masalah besar dalam membangun token stabil

Menurut pendiri Ethereum Vitalik Buterin, industri kripto harus segera mengembangkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik. Meskipun sudah ada puluhan varian, masih sulit menemukan model yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Vitalik menunjukkan dalam postingan baru di X tiga masalah mendasar yang masih belum...
Artikel Buterin menyebutkan tiga masalah besar dalam membangun token stabil pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.