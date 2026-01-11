Buterin menyebut tiga masalah besar dalam membangun token stabil

Menurut pendiri Ethereum Vitalik Buterin, industri kripto harus segera mengembangkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik. Meskipun sudah ada puluhan varian, masih sulit menemukan model yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Vitalik menunjukkan dalam postingan baru di X tiga masalah mendasar yang masih belum...

Artikel Buterin menyebutkan tiga masalah besar dalam membangun token stabil pertama kali muncul di Blockchain Stories.