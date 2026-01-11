Chiliz merebut kembali 100 besar dengan lonjakan 11% – Bisakah bulls CHZ mempertahankan reli tetap hidup?

Chiliz memulai minggu dengan pijakan yang kuat, naik 11% dan kembali masuk ke 100 cryptocurrency paling berharga berdasarkan kapitalisasi pasar. Altcoin ini berada di peringkat ke-91 pada saat pers, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $495,24 juta.

Namun, pertanyaan tetap ada apakah Chiliz [CHZ] dapat mempertahankan level ini. Melihat lebih dekat data pasar memberikan wawasan tentang lintasan jangka pendek koin tersebut.

Data derivatif menunjukkan positioning bullish yang kuat

Pergerakan naik CHZ baru-baru ini mengikuti peningkatan tajam dalam aktivitas di pasar Futures perpetualnya.

Open Interest di CHZ naik sebesar $14,6 juta selama 24 jam terakhir, mencapai $56 juta, karena partisipasi investor menguat seiring dengan reli harga. Kenaikan ini mencerminkan kepercayaan yang meningkat di kalangan trader dan kesediaan baru untuk mengambil eksposur pada altcoin tersebut.

Yang penting, lonjakan Open Interest tampaknya sebagian besar didorong oleh partisipasi ritel. Peningkatan jumlah perdagangan selama periode yang sama menunjukkan basis investor yang luas memasuki pasar, bukan sejumlah kecil pemain besar.

Sumber: CoinGlass

Data positioning juga menunjukkan kecenderungan yang jelas terhadap kontrak long.

Open Interest-Weighted Funding Rate CHZ telah berubah positif, mencatat 0,0782%.

Funding Rate yang positif dan meningkat biasanya menunjukkan bahwa trader bersedia membayar premium untuk mempertahankan posisi long, memperkuat pandangan bahwa pelaku pasar mengharapkan kenaikan lebih lanjut.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal baru dan yang ada yang mengalir ke pasar condong ke taruhan bullish, bukan hedging atau posisi short.

Indikator teknikal mendukung kenaikan berkelanjutan

Meskipun kekuatan reli, pergerakan ini mengejutkan banyak trader. CHZ telah berjuang selama sebagian besar paruh kedua 2025, menurun lebih dari 51% antara Juli dan Desember.

Untuk menilai apakah pergerakan terbaru memiliki dukungan struktural, indikator teknikal memberikan wawasan berguna tentang akumulasi dan momentum.

Indikator Accumulation Distribution menunjukkan dominasi pembeli yang jelas dalam sesi terakhir. Total volume perdagangan telah naik menjadi 7,8 miliar CHZ, menunjukkan bahwa reli didukung oleh partisipasi yang berarti daripada likuiditas tipis.

Sumber: TradingView

Indikator momentum juga condong mendukung bulls.

Indikator Aroon, yang melacak kekuatan tren menggunakan garis Aroon Up dan Aroon Down, menunjukkan bias bullish yang kuat pada saat pers. Garis Aroon Up berada di 92, jauh di atas garis Aroon Down, menandakan bahwa momentum ke atas tetap dominan.

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa tekanan beli terus melebihi tekanan jual dan bahwa CHZ dapat memperpanjang pergerakan naiknya dalam waktu dekat.

Perkembangan regulasi menambah sentimen positif

Di luar struktur pasar dan faktor teknikal, perkembangan terbaru seputar Chiliz sendiri kemungkinan telah berkontribusi pada peningkatan sentimen.

Chiliz baru-baru ini menjadi anggota Markets in Crypto-Assets (MiCA) Crypto Alliance, sebuah inisiatif yang berfokus pada membantu proyek blockchain menyelaraskan dengan standar regulasi di seluruh Uni Eropa.

Dalam posting blog yang mengumumkan perkembangan tersebut, Alliance menyoroti ruang lingkup kolaborasi.

Langkah ini menempatkan Chiliz lebih menguntungkan dalam kerangka regulasi Eropa yang berkembang. Investor sering melihat keselarasan regulasi sebagai positif jangka panjang, terutama untuk proyek yang beroperasi di sektor yang menghadap konsumen seperti olahraga dan hiburan.

Perkembangan ini kemungkinan memperkuat kepercayaan pada pendekatan compliance-first Chiliz, yang mungkin telah mendorong positioning baru di CHZ.

Pemikiran Akhir

Cryptocurrency yang berfokus pada olahraga mencatat sekitar $14 juta dalam arus masuk baru, memicu tekanan beli yang diperbarui dan mendorong aset lebih tinggi.

Indikator derivatif sekarang menunjuk pada akumulasi yang meningkat, dengan sentimen pasar semakin condong mendukung kenaikan lebih lanjut.