'Big Orange' — Godaan Saylor Lainnya Membuat Pasar Mengawasi Pembelian BTC Strategy Berikutnya

Pendiri Strategy Michael Saylor memberikan sinyal halus lainnya pada hari Minggu, yang menunjukkan bahwa perusahaannya kemungkinan besar telah menambah lebih banyak bitcoin ke dalam kepemilikannya. Godaan Akhir Pekan Saylor Menyiapkan Panggung untuk Pengungkapan Bitcoin Strategy Berikutnya Minggu lain, petunjuk Minggu lainnya—yang kemungkinan akan menjadi pertanda pengumuman Strategy yang mengkonfirmasi pembelian bitcoin (BTC) lainnya. Ini […]

