Sekuritas BSP raih suku bunga lebih rendah karena penawaran menarik permintaan kuat

Surat berharga satu bulan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mencatatkan rata-rata suku bunga yang lebih rendah pada hari Jumat karena penawaran tersebut mendapat permintaan yang kuat.

Tagihan BSP 28 hari menarik penawaran sebesar P111,393 miliar, melampaui P90 miliar yang ditawarkan dan P68,714 miliar dalam tender untuk P100 miliar yang dilelang pada minggu sebelumnya.

"BSP mengurangi volume penawaran dari P100 miliar pada minggu sebelumnya menjadi P90 miliar, sementara total tender mencapai P111,4 miliar, menghasilkan rasio bid-to-cover sebesar 1,24x," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Rasio bid-to-cover ini hampir dua kali lipat dari 0,6871 kali yang terlihat seminggu sebelumnya.

Bank sentral memberikan penghargaan penuh P90 miliar untuk surat berharga satu bulan tersebut.

Imbal hasil yang diterima berkisar dari 4,665% hingga 4,94%, lebih sempit dari kisaran 4,65% hingga 5,05% yang terlihat pada lelang sebelumnya. Dengan ini, rata-rata tertimbang suku bunga yang diterima untuk tagihan 28 hari turun 3,14 basis poin menjadi 4,8208% dari 4,8516%.

BSP tidak mengadakan lelang tagihan 56 hari selama lebih dari dua bulan atau sejak 3 November.

Bank sentral menggunakan surat berharga BSP dan fasilitas deposito berjangkanya untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam sistem keuangan dan untuk lebih mengarahkan imbal hasil pasar jangka pendek menuju suku bunga kebijakannya.

Tagihan BSP juga berkontribusi pada peningkatan penemuan harga untuk instrumen utang sambil mendukung transmisi kebijakan moneter.

Pada Agustus 2025, Gubernur BSP Eli M. Remolona, Jr. mengatakan mereka secara bertahap beralih dari penerbitan surat berharga jangka pendek untuk mengelola likuiditas karena mereka ingin meningkatkan aktivitas di pasar uang.

Bank sentral mulai mengadakan lelang surat berharga jangka pendek setiap minggu pada tahun 2020, awalnya hanya menawarkan tenor 28 hari dan menambahkan tagihan 56 hari pada tahun 2023.

Data dari bank sentral menunjukkan bahwa sekitar 50% dari operasi pasarnya dilakukan melalui surat berharga jangka pendeknya. — Katherine K. Chan