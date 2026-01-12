BursaDEX+
Lynk & Co 01 PHEV, 02 EV Bersinar dalam DoE Fuel Eco-Run

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/12 00:02
Fuel
FUEL$0.00166-1.77%

DEPARTEMEN Energi (DoE) baru-baru ini merilis hasil DoE Fuel Eco-Run 2025, di mana entri dari Lynk & Co, yaitu 01 PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) dan 02 EV (electric vehicle) "menunjukkan efisiensi energi yang signifikan," menurut rilis Lynk & Co Philippines. "Untuk memberikan dasar ilmiah dalam membandingkan berbagai powertrain, para ilmuwan DoE menggunakan parameter khusus yang dikenal sebagai 'Liter of Gasoline Equivalent' (Lge). Menurut DoE, satuan kandungan energi ini didefinisikan sebagai setara dengan energi kimia yang terkandung dalam satu liter bahan bakar cair bensin standar, yang memungkinkan pengukuran yang presisi terhadap efisiensi kendaraan energi baru dibandingkan konsumsi bahan bakar fosil tradisional," lanjut pernyataan tersebut.

Lynk & Co 01 PHEV muncul sebagai yang berkinerja terbaik dalam kategori plug-in hybrid, mencapai efisiensi tervalidasi sebesar 58,06 km/Lge — menuju jangkauan berkendara yang dijanjikan sejauh 800km, menjadikannya "solusi praktis untuk perjalanan jarak jauh tanpa keterbatasan infrastruktur pengisian daya."

01 PHEV menampilkan tiga mode berkendara yang berbeda: Pure EV, Hybrid, dan Standard ICE (internal combustion engine). Model ini menerima peringkat keselamatan 5-Bintang Euro NCAP, memastikan bahwa output efisiensi tingginya "diimbangi oleh arsitektur keselamatan yang kuat yang dirancang untuk melindungi penumpang dalam berbagai skenario jalan."

Dalam segmen battery electric vehicle (BEV), Lynk & Co 02 EV mencatat efisiensi superior sebesar 71,71 km/Lge. SUV all-electric ini dikatakan memberikan jangkauan berkendara listrik murni hingga 435km dalam sekali pengisian. 02 juga mendapat manfaat dari koefisien hambatan udara (Cd) yang rendah yaitu sekitar 0,25, "yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang jangkauan berkendara listriknya." Model ini juga meraih peringkat keselamatan 5-Bintang Euro NCAP, terutama menjadi compact SUV dengan peringkat tertinggi yang diuji oleh organisasi tersebut pada tahun 2025.

DoE Fuel Eco-Run 2025 dilaksanakan pada Q3 2025 di sepanjang ruas yang telah ditentukan sejauh 156 kilometer di Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEX). Dipimpin oleh DoE, acara ini menampilkan hampir 70 kendaraan, termasuk internal combustion engine (ICE), hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), dan battery electric vehicles (BEV). "Data yang dikumpulkan berfungsi sebagai tolok ukur yang transparan bagi konsumen, menyoroti peran teknologi kendaraan canggih dalam mendorong lanskap transportasi yang lebih berkelanjutan dan hemat energi," tutup Lynk & Co Philippines.

