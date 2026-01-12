Sektor Hulu Minyak dan Gas Optimis saat Program Kerja Dimulai

Oleh Sheldeen Joy Talavera, Reporter

Sektor hulu minyak dan gas memulai tahun ini dengan optimis, dengan para pelaku industri siap memulai program kerja mereka setelah mendapatkan kontrak layanan perminyakan baru dari pemerintah.

"Tahun 2026 menandai era baru bagi industri hulu minyak dan gas Filipina — era eksplorasi yang diperbarui, inovasi energi, dan kepercayaan investor," kata Edgar Benedict C. Cutiongco, presiden Philippine Petroleum Association, kepada BusinessWorld.

Dia mengatakan kontrak layanan perminyakan darat dan lepas pantai yang baru diberikan diharapkan akan memulai kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang disetujui tahun ini, "membawa investasi vital dan memperkuat peran negara dalam keamanan energi regional."

Tahun lalu, pemerintah memberikan delapan kontrak layanan perminyakan baru, yang mewakili investasi potensial sekitar $207 juta selama tujuh tahun eksplorasi.

Wilayah dengan potensi sumber daya perminyakan dan hidrogen yang teridentifikasi meliputi Laut Sulu, Cagayan, Cebu, Palawan Barat Laut, Palawan Timur, dan Luzon Tengah.

Berdasarkan kontrak layanan mereka, perusahaan dapat melakukan program kerja yang mencakup studi geologi dan geofisika, survei seismik, dan kegiatan pengeboran, sesuai kebutuhan, untuk menilai potensi sumber daya.

Pemerintah juga baru-baru ini memberikan kontrak baru kepada PXP Energy Corp. dan mitranya, yang memungkinkan mereka melanjutkan produksi di Lapangan Minyak Galoc di lepas pantai barat laut Palawan.

Kontrak baru ini menggantikan Kontrak Layanan 14C-1, yang berakhir pada 17 Desember dan mencakup eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya perminyakan di lapangan Galoc.

Sejak penerbitan Keputusan Presiden (PD) No. 87 pada tahun 1972, yang mempromosikan penemuan dan pengembangan sumber daya perminyakan asli negara, total 65 juta barel minyak telah ditemukan dari berbagai ladang minyak, kata Mr. Cutiongco.

"PD 87 tetap menjadi landasan stabilitas fiskal untuk sektor hulu. Setiap penyesuaian masa depan terhadap PD 87 akan dipertimbangkan dengan hati-hati untuk meningkatkan insentif dan menjaga daya saing Filipina sebagai tujuan investasi," katanya.

Dia menambahkan bahwa pemberian kontrak layanan perminyakan pengembangan dan produksi untuk lapangan Galoc memastikan bahwa cadangan yang tersisa dikembangkan dan sumber daya tidak terbengkalai.

"Stabilitas fiskal tetap menjadi fondasi pertumbuhan. Minat yang kuat dalam putaran penawaran terbaru menandakan kepercayaan yang diperbarui, meskipun risiko global tetap ada," kata Mr. Cutiongco. "Pergeseran dari globalisasi ke regionalisme akan menentukan strategi energi — dan Filipina siap."