Dogecoin telah menembus trendline turun kunci

Dogecoin Menembus Garis Tren Menurun saat Struktur Teknikal Bergeser

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 01:50
4
Dogecoin telah menembus garis tren menurun kunci pada grafik 4 jam, menandai potensi pergeseran dalam lintasan teknisnya baru-baru ini. Trader Tardigrade mengidentifikasi penembusan ini, yang terjadi setelah periode tekanan menurun yang panjang yang membuat cryptocurrency ini berada di bawah momentum penjualan yang konsisten.

Pergerakan ini merupakan perkembangan teknis signifikan pertama dalam beberapa minggu untuk koin meme tersebut. Aksi harga kini berada di atas garis resistensi yang sebelumnya membatasi berbagai upaya pemulihan. Penembusan terjadi pada titik di mana tertinggi yang lebih rendah telah menentukan struktur pasar, menunjukkan bahwa kontrol bearish mungkin melemah.

Sumber: X

Penembusan Teknis Memberi Sinyal Kemungkinan Setup Pembalikan

Garis tren menurun telah bertindak sebagai fitur resistensi dominan di berbagai sesi. Setiap upaya untuk mendorong lebih tinggi dihadapi dengan penjualan baru, menciptakan pola puncak yang menurun yang memperkuat momentum ke bawah. Struktur tersebut sekarang telah dilanggar.

Penembusan garis tren pada kerangka waktu intraday memiliki bobot di kalangan trader teknis. Grafik 4 jam memberikan cukup detail untuk mengidentifikasi pergeseran jangka pendek sambil menyaring noise dari kerangka waktu yang lebih rendah. Penembusan pada level ini sering berfungsi sebagai sinyal awal yang mendahului pergerakan yang lebih besar.

Penembusan ini tidak menjamin pembalikan tren. Namun, ini menghilangkan hambatan teknis yang secara konsisten menolak pergerakan ke atas. Harga sekarang memiliki ruang untuk konsolidasi atau mencoba level yang lebih tinggi tanpa langsung menghadapi zona resistensi sebelumnya.

Pengujian ulang yang berhasil dari garis tren yang ditembus dari atas akan memperkuat interpretasi bullish. Kegagalan untuk bertahan di atas garis akan membatalkan penembusan dan berpotensi memicu penjualan baru.

Harga Stabil Mendekati $0,14 Dengan Volume Moderat

Dogecoin saat ini diperdagangkan sekitar $0,1387.

Aksi harga DOGE selama 24 jam terakhir (Sumber:CoinCodex)

Aset telah stabil dalam kisaran ini setelah penembusan garis tren daripada meluncurkan pola kelanjutan yang agresif. Formasi candlestick terbaru menunjukkan perilaku konsolidasi saat pasar mencerna perkembangan teknis.

Level volume tetap moderat. Tidak ada lonjakan signifikan yang menyertai penembusan, menunjukkan bahwa pergerakan ini belum menarik aliran momentum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa aksi harga terutama didorong oleh positioning teknis daripada katalis fundamental atau arus masuk modal besar.

Volume moderat selama penembusan dapat menandakan dua skenario. Entah pasar menunggu konfirmasi tambahan sebelum mengalokasikan modal, atau pergerakan ini tidak memiliki partisipasi yang diperlukan untuk mempertahankan momentum ke atas. Kedua interpretasi memerlukan kesabaran sebelum menarik kesimpulan tentang daya tahan.

Sumber: https://coinpaper.com/13675/why-dogecoin-s-price-movement-has-traders-watching-these-exact-levels

