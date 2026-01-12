BursaDEX+
Bitchat Mengalami Peningkatan Pesat di Iran Selama Pemadaman Internet Nasional

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 05:13
Bitchat, aplikasi perpesanan terdesentralisasi yang dirancang untuk berfungsi tanpa akses internet, telah mengalami peningkatan adopsi yang tajam di Iran selama pemadaman internet nasional yang dimulai pada awal Januari 2026. Aplikasi Perpesanan Offline Bitchat Mendapat Pengguna di Iran Selama Protes Bitchat adalah aplikasi perpesanan peer-to-peer yang dikembangkan oleh Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitchat-sees-rapid-uptake-in-iran-during-nationwide-internet-blackout/

