Perkembangan Bullish untuk Bitcoin dan Altcoin di Jepang Mungkin Segera Terjadi!

Analis kripto Willy Woo mengatakan bahwa rencana Jepang untuk mengklasifikasikan Bitcoin sebagai produk keuangan dapat meningkatkan permintaan secara signifikan di negara tersebut. Menurut Woo, regulasi ini akan menyederhanakan rezim pajak untuk investor individu, membuat pembelian Bitcoin lebih menarik. Berdasarkan penilaian Woo, dengan diklasifikasikannya Bitcoin sebagai produk keuangan, tarif pajak atas keuntungan dan transaksi Bitcoin akan turun menjadi 20%. Saat ini di Jepang, kripto […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.