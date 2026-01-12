BursaDEX+
Minggu Ini Ada Pertemuan yang Akan Menentukan Nasib Kripto! Ini Hari dan Waktunya

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 04:16
CLARITY Act yang diharapkan membentuk masa depan pasar kripto di AS akan masuk agenda Komite Perbankan Senat AS pada 15 Januari. Komite akan membahas struktur pasar kripto dan melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang dalam sidang yang akan diselenggarakan pada 15 Januari pukul 22.00 (UTC+7, ET 10:00). Rancangan undang-undang ini menargetkan pemberantasan transaksi palsu, aktivitas perdagangan yang menyesatkan, dan volume transaksi yang digelembungkan. Selain itu, bukti cadangan (proof of […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

