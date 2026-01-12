BursaDEX+
Antrean Masuk Staking Ethereum Melonjak ke Tertinggi Bulan Agustus

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/12 04:51
Poin Utama:
  • Antrian staking Ethereum melonjak, mencapai level tertinggi sejak Agustus 2023.
  • Staking institusional berkontribusi signifikan terhadap ukuran antrian saat ini.
  • Berdampak pada likuiditas dan mempengaruhi token staking likuid.
Antrian masuk staking Ethereum Beacon Chain melonjak menjadi 1,76 juta ETH, senilai sekitar $5,5 miliar, menandai level tertinggi sejak Agustus 2023.

Lonjakan ini, didorong oleh deposit institusional, menunjukkan permintaan kuat untuk staking Ethereum, berdampak pada likuiditas pasar dan berpotensi mempengaruhi strategi DeFi yang bergantung pada dinamika aliran ETH yang dapat diprediksi.

Antrian masuk staking Ethereum Beacon Chain telah melonjak menjadi sekitar 1,76 juta ETH, dengan nilai sekitar $5,5 miliar. Staker institusional adalah kekuatan utama yang mendorong peningkatan ini, mencerminkan minat signifikan dalam mekanisme konsensus Proof-of-Stake Ethereum.

Entitas institusional besar telah berkontribusi pada penumpukan aplikasi staking karena deposit batch besar tercatat. Ini adalah tanda dari investasi institusional yang kuat dalam staking Ethereum, menunjukkan keterlibatan strategis mereka dalam model konsensus jaringan.

Lonjakan dalam antrian staking mempengaruhi pasar Ethereum, berpotensi mengurangi ETH yang beredar likuid dan berdampak pada likuiditas. Dinamika pasar telah bergeser dengan lebih dari 29% dari total pasokan ETH sekarang di-stake, mengubah posisi keuangan bagi investor.

Dampak keuangan termasuk berkurangnya likuiditas di bursa karena peningkatan staking, mempengaruhi perilaku perdagangan. Antrian masuk berdampak pada token staking likuid seperti stETH dan rETH, berpotensi mengubah kinerja pasar dan profitabilitas staking.

Antrian saat ini menunjukkan permintaan kuat untuk hasil staking dari investor. Institusi mungkin memainkan peran penting dalam mempertahankan tren ini melalui deposit bernilai tinggi. Model berbasis stake Ethereum menunjukkan manfaat keuangan strategis bagi investor jangka panjang.

Peristiwa masa lalu menunjukkan potensi dinamika pasar bergeser jika aliran staking terus membatasi pasokan beredar likuid. Strategi teknologi Ethereum, termasuk konfigurasi antrian saat ini, mendukung stabilitas dan keamanan Ethereum di tengah meningkatnya minat staking.

