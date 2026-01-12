Tempus Mengumumkan Hasil Awal Kuartal Keempat dan Tahun Penuh 2025

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Tempus AI, Inc. (NASDAQ: TEM), sebuah perusahaan teknologi yang memimpin adopsi AI untuk memajukan pengobatan presisi, hari ini mengumumkan hasil terpilih, awal, dan belum diaudit untuk kuartal keempat dan tahun penuh yang berakhir 31 Desember 2025.

Hasil Keuangan Terpilih, Awal, dan Belum Diaudit Tahun Penuh 2025

Pendapatan sebesar ~$1,27 miliar, mewakili pertumbuhan ~83% year-over-year, termasuk pertumbuhan organik ~30% (tidak termasuk Ambry)

Pendapatan Diagnostik sebesar ~$955 juta, mewakili pertumbuhan ~111% year-over-year, didorong oleh pertumbuhan volume Onkologi sebesar ~26% dan pertumbuhan volume Herediter sebesar ~29%

Pendapatan Data dan aplikasi sebesar ~$316 juta, mewakili pertumbuhan ~31% year-over-year, didorong oleh pertumbuhan ~38% di Insights (Lisensi Data)

Hasil Keuangan Terpilih, Awal, dan Belum Diaudit Kuartal Keempat 2025

Pendapatan sekitar ~$367 juta, peningkatan sekitar 83% year-over-year

Pendapatan Diagnostik sebesar ~$266 juta, mewakili pertumbuhan ~121% year-over-year, didorong oleh pertumbuhan volume Onkologi sebesar ~29% dan pertumbuhan volume Herediter sebesar ~23%

Pendapatan Data dan aplikasi sebesar ~$100 juta, mewakili pertumbuhan ~25% year-over-year, dengan Insights tumbuh ~68%, tidak termasuk dampak waran AstraZeneca di Q4 tahun 2024.

"2025 adalah tahun yang luar biasa bagi Tempus dengan kekuatan kedua lini produk kami melampaui ekspektasi awal kami untuk tahun ini," kata Eric Lefkofsky, Pendiri dan CEO Tempus. "Dalam Diagnostik, pertumbuhan volume year-over-year dari penawaran genomik (onkologi) kami mengalami akselerasi untuk kuartal ketiga berturut-turut mencapai tingkat pertumbuhan unit tertinggi yang pernah kami lihat dalam beberapa tahun. Bisnis Data dan Aplikasi kami berkinerja lebih baik lagi dengan pendapatan rekor sebesar ~$100 juta di kuartal keempat, mencapai pertumbuhan tahun penuh sebesar ~31%, dengan bisnis lisensi data kami tumbuh ~38%. Kami memasuki 2026 dalam posisi yang sangat kuat dengan kedua bisnis utama kami mengalami akselerasi pertumbuhan dan memberikan leverage keuangan yang melekat dalam platform kami. Dengan AI sebagai katalis di semua produk kami, kami tidak sabar menantikan tahun 2026."

Pengumuman ini datang menjelang presentasi Perusahaan hari ini di Konferensi Layanan Kesehatan Tahunan J.P. Morgan ke-44. Webcast langsung dari presentasi dan dek investor terbaru kami dapat ditemukan di situs web hubungan investor Tempus di investors.tempus.com.

Tempus belum menyelesaikan penyusunan laporan keuangannya untuk kuartal keempat atau tahun penuh 2025. Estimasi yang diungkapkan dalam rilis ini untuk kuartal keempat dan tahun yang berakhir 31 Desember 2025, bersifat awal, belum diaudit dan secara inheren tidak pasti, dan oleh karena itu dapat berubah saat Tempus menyelesaikan penyusunan hasil keuangannya untuk periode-periode ini. Tempus sedang dalam proses menyelesaikan prosedur penutupan dan peninjauan akhir tahun yang biasa untuk kuartal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2025, dan tidak ada jaminan bahwa hasil akhir untuk periode-periode ini tidak akan berbeda dari estimasi ini, dan perbedaan tersebut mungkin material. Selama penyusunan laporan keuangan konsolidasi Tempus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Tempus atau akuntan publik terdaftar independennya dapat mengidentifikasi item yang dapat menyebabkan hasil akhir yang dilaporkan berbeda secara material dari estimasi keuangan awal yang disajikan di sini.

Tempus berencana untuk melaporkan hasil keuangan lengkap kuartal keempat dan tahun penuh 2025 selama panggilan pendapatan di Februari 2026.

Tentang Tempus

Tempus adalah perusahaan teknologi yang memajukan pengobatan presisi melalui penerapan praktis kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan. Dengan salah satu perpustakaan data multimodal terbesar di dunia, dan sistem operasi untuk membuat data tersebut dapat diakses dan berguna, Tempus menyediakan solusi pengobatan presisi berbasis AI kepada dokter untuk memberikan perawatan pasien yang dipersonalisasi dan secara paralel memfasilitasi penemuan, pengembangan, dan pengiriman terapi yang optimal. Tujuannya adalah agar setiap pasien dapat mengambil manfaat dari pengobatan orang lain yang datang sebelumnya dengan menyediakan alat kepada dokter yang belajar saat perusahaan mengumpulkan lebih banyak data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi tempus.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Bagian 27A dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah, tentang Tempus dan industri Tempus yang melibatkan risiko dan ketidakpastian yang substansial. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang terkandung dalam siaran pers ini adalah pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai hasil keuangan awal dan belum diaudit Tempus untuk kuartal keempat dan tahun penuh 2025 dan hasil keuangan yang diharapkan Tempus untuk tahun penuh 2026. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena mengandung kata-kata seperti "mengantisipasi," "percaya," "merenungkan," "melanjutkan," "bisa," "memperkirakan," "mengharapkan," "akan," "bermaksud," "mungkin," "merencanakan," "potensial," "memprediksi," "proyek," "seharusnya," "menargetkan," "akan," atau "akan" atau negatif dari kata-kata ini atau istilah atau ekspresi serupa lainnya. Tempus memperingatkan Anda bahwa hal tersebut di atas mungkin tidak mencakup semua pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam siaran pers ini.

Anda tidak boleh bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan sebagai prediksi peristiwa masa depan. Tempus telah mendasarkan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini terutama pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa dan tren masa depan yang diyakini dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Tempus. Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian terkait dengan: kinerja keuangan Tempus; kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan mitra; mengelola pertumbuhan dan pengeluaran masa depan Tempus; persaingan dan pemain pasar baru; kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan tindakan eksekutif baru, termasuk peraturan yang berkembang di bidang kecerdasan buatan; kemampuan untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kekayaan intelektual Tempus; kemampuan untuk menarik dan mempertahankan anggota tim yang berkualitas dan personel kunci; kemampuan untuk melunasi atau membiayai kembali utang yang belum dibayar, atau untuk mengakses pembiayaan tambahan; akuisisi, divestasi, atau investasi yang telah diselesaikan dan di masa depan; dampak buruk potensial dari perubahan iklim, bencana alam, epidemi kesehatan, kondisi makroekonomi, dan perang atau konflik bersenjata lainnya, serta risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dijelaskan dalam bagian berjudul "Faktor Risiko" dalam Laporan Tahunan Tempus pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2024 yang diajukan ke Securities and Exchange Commission ("SEC"), sebagaimana dilengkapi oleh Laporan Kuartalan Tempus pada Formulir 10-Q untuk periode yang berakhir 30 September 2025, serta dalam pengajuan lain yang mungkin dilakukan Tempus ke SEC di masa depan. Selain itu, setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini didasarkan pada asumsi yang Tempus yakini wajar pada tanggal ini. Tempus tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak

Erin Carron



[email protected]