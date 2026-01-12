BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Fasilitas seluas 3.000 kaki persegi diluncurkan pada 9 Januari 2026: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami." SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–#DealerSupport–UPPF mengumumkan pembukaan besar pusat TeknisFasilitas seluas 3.000 kaki persegi diluncurkan pada 9 Januari 2026: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami." SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–#DealerSupport–UPPF mengumumkan pembukaan besar pusat Teknis

UPPF Membuka Pusat Teknis Shanghai untuk Mempercepat Dukungan Produk, Manajemen Kualitas, dan Pelatihan Pemasang

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/12 08:15
MISSION
MISSION$0.000000431-0.46%
Grand Base
GRAND$0.298--%
Archer Hunter
FASTER$0.0000671-24.26%
Moonveil
MORE$0.002404-3.29%

Fasilitas seluas 3.000 kaki persegi diluncurkan pada 9 Januari 2026: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami."

SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–#DealerSupport–UPPF mengumumkan pembukaan resmi Pusat Teknis di Shanghai, fasilitas seluas 3.000 kaki persegi yang dirancang untuk memberikan dukungan produk yang lebih cepat dan komprehensif, memperkuat manajemen kualitas, dan memperluas pelatihan instalasi untuk dealer dan mitra di seluruh Asia dan sekitarnya. Pusat baru ini sejalan dengan komitmen UPPF terhadap inovasi praktis dan kesuksesan pelanggan, yang tercermin dalam tema acara: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami."

"Pusat Teknis ini dibangun untuk membantu pelanggan kami menang, setiap hari," kata Frank Qin, CEO UPPF. "Dengan berlokasi di Shanghai, kami memanfaatkan keahlian teknis yang mendalam dan dapat merespons lebih cepat terhadap pertanyaan penanganan film, tantangan instalasi, dan kebutuhan optimalisasi produk."

"Ini tentang kecepatan, konsistensi, dan pengetahuan," tambah Peter Wong, Direktur Merek. "Dari pelatihan langsung hingga pemecahan masalah cepat dan dukungan R&D berkelanjutan, pusat ini memberikan pemasang dan distributor alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas."

Apa yang Dimungkinkan oleh Pusat Teknis

  • Respons lebih cepat terhadap pertanyaan penanganan film dan aplikasi melalui meja teknis terpusat dan evaluasi di tempat
  • Dukungan produk komprehensif untuk dealer dan distributor, termasuk diagnostik terpandu dan panduan praktik terbaik
  • Dukungan manajemen kualitas untuk membantu mitra menstandarkan proses dan hasil di seluruh tim dan lokasi
  • Dukungan R&D berkelanjutan yang mengumpulkan umpan balik dunia nyata untuk perbaikan produk dan rilis mendatang
  • Pelatihan instalasi (pemula hingga lanjutan) untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pengerjaan ulang, dan meningkatkan kualitas hasil akhir

Ukuran & lokasi fasilitas: ~3.000 kaki persegi, Shanghai, memanfaatkan basis talenta yang mapan dan konektivitas logistik kota untuk penyelesaian cepat dan akses yang nyaman.

Tentang UPPF

UPPF adalah pemimpin global dalam film otomotif berkinerja tinggi, dipercaya di lebih dari 85 negara. Mengkhususkan diri dalam Paint Protection Film (PPF) dan solusi permukaan canggih, produk kami mencapai "Rasio Emas" inovasi: menyeimbangkan kinerja mutakhir dengan biaya optimal. Kami berinvestasi dalam ilmu material terkini untuk memberikan kejernihan, daya tahan, dan perlindungan self-healing yang mutakhir. Unik di industri ini, struktur koperasi kami memberdayakan dealer terbaik sebagai pemegang saham. Dengan kantor di Singapura, Shanghai, dan Houston, UPPF menyatukan jangkauan global dengan keahlian lokal.

Kontak

Kontak Media:
Peter Wong, Director

UPPF International Pte. Ltd.

[email protected]
+6588079003

Peluang Pasar
Logo MISSION
Harga MISSION(MISSION)
$0.000000431
$0.000000431$0.000000431
-0.91%
USD
Grafik Harga Live MISSION (MISSION)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59