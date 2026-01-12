UPPF Membuka Pusat Teknis Shanghai untuk Mempercepat Dukungan Produk, Manajemen Kualitas, dan Pelatihan Pemasang

Fasilitas seluas 3.000 kaki persegi diluncurkan pada 9 Januari 2026: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami."

SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–#DealerSupport–UPPF mengumumkan pembukaan resmi Pusat Teknis di Shanghai, fasilitas seluas 3.000 kaki persegi yang dirancang untuk memberikan dukungan produk yang lebih cepat dan komprehensif, memperkuat manajemen kualitas, dan memperluas pelatihan instalasi untuk dealer dan mitra di seluruh Asia dan sekitarnya. Pusat baru ini sejalan dengan komitmen UPPF terhadap inovasi praktis dan kesuksesan pelanggan, yang tercermin dalam tema acara: "Pertumbuhan Anda, Misi Kami."

"Pusat Teknis ini dibangun untuk membantu pelanggan kami menang, setiap hari," kata Frank Qin, CEO UPPF. "Dengan berlokasi di Shanghai, kami memanfaatkan keahlian teknis yang mendalam dan dapat merespons lebih cepat terhadap pertanyaan penanganan film, tantangan instalasi, dan kebutuhan optimalisasi produk."

"Ini tentang kecepatan, konsistensi, dan pengetahuan," tambah Peter Wong, Direktur Merek. "Dari pelatihan langsung hingga pemecahan masalah cepat dan dukungan R&D berkelanjutan, pusat ini memberikan pemasang dan distributor alat yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas."

Apa yang Dimungkinkan oleh Pusat Teknis

Respons lebih cepat terhadap pertanyaan penanganan film dan aplikasi melalui meja teknis terpusat dan evaluasi di tempat

terhadap pertanyaan penanganan film dan aplikasi melalui meja teknis terpusat dan evaluasi di tempat Dukungan produk komprehensif untuk dealer dan distributor, termasuk diagnostik terpandu dan panduan praktik terbaik

untuk dealer dan distributor, termasuk diagnostik terpandu dan panduan praktik terbaik Dukungan manajemen kualitas untuk membantu mitra menstandarkan proses dan hasil di seluruh tim dan lokasi

untuk membantu mitra menstandarkan proses dan hasil di seluruh tim dan lokasi Dukungan R&D berkelanjutan yang mengumpulkan umpan balik dunia nyata untuk perbaikan produk dan rilis mendatang

yang mengumpulkan umpan balik dunia nyata untuk perbaikan produk dan rilis mendatang Pelatihan instalasi (pemula hingga lanjutan) untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pengerjaan ulang, dan meningkatkan kualitas hasil akhir

Ukuran & lokasi fasilitas: ~3.000 kaki persegi, Shanghai, memanfaatkan basis talenta yang mapan dan konektivitas logistik kota untuk penyelesaian cepat dan akses yang nyaman.

Tentang UPPF

UPPF adalah pemimpin global dalam film otomotif berkinerja tinggi, dipercaya di lebih dari 85 negara. Mengkhususkan diri dalam Paint Protection Film (PPF) dan solusi permukaan canggih, produk kami mencapai "Rasio Emas" inovasi: menyeimbangkan kinerja mutakhir dengan biaya optimal. Kami berinvestasi dalam ilmu material terkini untuk memberikan kejernihan, daya tahan, dan perlindungan self-healing yang mutakhir. Unik di industri ini, struktur koperasi kami memberdayakan dealer terbaik sebagai pemegang saham. Dengan kantor di Singapura, Shanghai, dan Houston, UPPF menyatukan jangkauan global dengan keahlian lokal.

Kontak

Kontak Media:

Peter Wong, Director



UPPF International Pte. Ltd.



[email protected]

+6588079003