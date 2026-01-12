Nattakorn Wattanaumphaipong Bergabung dengan Cabang Singapura Great American Insurance Company

SINGAPURA & CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Great American Insurance Group dengan senang hati mengumumkan pengangkatan Mr. Nattakorn (Natt) Wattanaumphaipong sebagai Senior Director, Technical Underwriting untuk Cabang Singapura dari perusahaan asuransi unggulannya, Great American Insurance Company.

Dalam peran ini, ia akan mengawasi manajemen strategis underwriting teknis dan manajemen portofolio, melaksanakan strategi underwriting yang mendukung rencana ekspansi bisnis Cabang Singapura. Ia juga akan bekerja sama dengan CEO dan Wakil CEO Cabang Singapura untuk mendorong pengembangan produk dan mengidentifikasi peluang untuk menembus pasar yang ada dan pasar baru untuk pertumbuhan yang menguntungkan.

Mr. Wattanaumphaipong membawa lebih dari 20 tahun pengalaman industri, telah memegang posisi kepemimpinan kunci dalam manajemen, underwriting reasuransi, dan pengembangan bisnis di seluruh Asia Pasifik. Sebelum peran ini, ia menjabat sebagai Deputy Chief Underwriting Officer di perusahaan (re)asuransi spesialisasi global dan properti serta casualty yang berbasis di Singapura. Ia juga adalah Direktur dan Kepala underwriting P&C, Asia dengan perusahaan reasuransi yang berbasis di Singapura dan Tiongkok.

Mr. Wattanaumphaipong memperoleh gelar Master of Business Administration dari NUS dan Master of Commerce dari University of New South Wales. Ia juga merupakan Accredited Director dengan Singapore Institute of Directors.

Tentang Great American Insurance Company, Cabang Singapura

Cabang Singapura dari Great American Insurance Company menawarkan daftar solusi asuransi yang ekstensif kepada berbagai pelanggan komersial. Perusahaan ini berdedikasi untuk memberikan layanan luar biasa kepada pelanggan, dan tim underwriter berpengalaman mereka akan membantu menyesuaikan polis sesuai kebutuhan mereka. Polis ditanggung oleh Great American Insurance Company – Cabang Singapura, sebuah perusahaan asuransi berlisensi di Singapura, nomor registrasi T15FC0029B.

Tentang Great American Insurance Group

Akar Great American Insurance Group kembali ke tahun 1872 dengan pendirian perusahaan unggulannya, Great American Insurance Company. Berbasis di Cincinnati, Ohio, operasi Great American Insurance Group terutama terlibat dalam asuransi properti dan casualty, dengan fokus pada produk komersial spesialisasi untuk bisnis. Great American Insurance Company telah menerima peringkat "A" (Excellent) atau lebih tinggi dari AM Best Company selama lebih dari 115 tahun dan saat ini diberi peringkat "A+" (Superior). Anggota Great American Insurance Group adalah anak perusahaan dari American Financial Group, Inc. (AFG), yang juga berbasis di Cincinnati, Ohio. Saham biasa AFG terdaftar dan diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan simbol AFG.

Website:

www.GreatAmericanInsuranceGroup.com

www.GreatAmericanInsuranceGroup.com/about-us/business-operations/division/singapore-branch

www.AFGinc.com

Kontak

Diane P. Weidner, IRC, CPA (inactive)



Vice President, Investor & Media Relations



American Financial Group, Inc.



513-369-5713



[email protected]