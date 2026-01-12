ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar bersih sebesar $681 juta minggu lalu, dengan ETF Bitcoin FBTC mengalami arus keluar bersih terbesar sebesar $481 juta.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar bersih sebesar $681 juta minggu lalu (5 hingga 9 Januari, Waktu Bagian Timur).

ETF spot Bitcoin dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah BlackRock ETF IBIT, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $25,8604 juta. Total arus masuk bersih historis IBIT kini telah mencapai $62,41 miliar.

ETF spot Bitcoin dengan arus keluar bersih terbesar minggu lalu adalah Fidelity ETF (FBTC), dengan arus keluar bersih mingguan sebesar $481 juta. Total arus masuk bersih historis FBTC saat ini adalah $11,72 miliar. Diikuti oleh Grayscale ETF (GBTC), dengan arus keluar bersih mingguan sebesar $172 juta. Total arus keluar bersih historis GBTC saat ini adalah $25,41 miliar.

Hingga saat berita ini diturunkan, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin adalah $116,86 miliar, dengan rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Bitcoin) sebesar 6,48%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $56,4 miliar.