USD/CAD turun di bawah 1,3900 saat USD melemah karena kekhawatiran independensi Fed

Pasangan USD/CAD menarik beberapa penjualan di awal minggu baru, mengakhiri kenaikan beruntun sembilan hari ke level tertinggi sejak 5 Desember, di sekitar wilayah 1,3920, yang disentuh pada hari Jumat. Penurunan intraday ini didorong oleh pelemahan Dolar AS (USD) secara luas dan menarik harga spot kembali di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari pada jam terakhir.

Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengatakan bahwa ancaman tuntutan pidana adalah konsekuensi dari bank sentral yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden. Hal ini menambah kekhawatiran tentang independensi Fed dan kemampuannya untuk beroperasi bebas dari campur tangan politik, yang menarik USD menjauh dari level tertingginya sejak 5 Desember, yang disentuh pada hari Jumat, dan memberikan tekanan ke bawah pada pasangan USD/CAD.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa dia sedang mempertimbangkan berbagai tanggapan terhadap kerusuhan yang melanda Iran, termasuk kemungkinan tindakan militer. Ini datang di atas perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan membuat risiko geopolitik tetap berlaku. Hal ini, bersama dengan berkurangnya taruhan untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Fed, dapat bertindak sebagai angin belakang bagi USD. Selain itu, pullback intraday dalam harga Minyak Mentah dapat melemahkan Loonie yang terkait komoditas dan mendukung pasangan USD/CAD.

Dolar Kanada (CAD) semakin tertekan oleh tanda-tanda melemahnya kondisi pasar tenaga kerja domestik, yang meredam taruhan untuk kebijakan Bank of Canada (BoC) yang lebih ketat. Sebaliknya, laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang diawasi ketat menunjukkan pada hari Jumat bahwa Tingkat Pengangguran turun menjadi 4,4% pada bulan Desember dan meredakan kekhawatiran tentang laporan pasar tenaga kerja, membangun kasus bagi Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk lebih lama. Ini dapat membantu membatasi kerugian USD yang lebih dalam dan memerlukan kehati-hatian bagi bears USD/CAD.

Trader mungkin juga memilih untuk menunggu di pinggir lapangan menjelang angka inflasi AS terbaru – Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Hal ini, pada gilirannya, membuat bijaksana untuk menunggu penjualan lanjutan yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pasangan USD/CAD telah mencapai puncak dalam jangka pendek dan memposisikan untuk penurunan korektif yang berarti.