USD/CAD turun di bawah 1,3900 saat USD melemah karena kekhawatiran independensi Fed

Pasangan USD/CAD menarik beberapa penjualan di awal minggu baru, mengakhiri kenaikan beruntun sembilan hari ke level tertinggi sejak 5 Desember, di sekitar wilayah 1,3920, yang disentuh pada hari Jumat. Penurunan intraday ini didorong oleh pelemahan Dolar AS (USD) secara luas dan menarik harga spot kembali di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari pada jam terakhir.
Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengatakan bahwa ancaman tuntutan pidana adalah konsekuensi dari bank sentral yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden. Hal ini menambah kekhawatiran tentang independensi Fed dan kemampuannya untuk beroperasi bebas dari campur tangan politik, yang menarik USD menjauh dari level tertingginya sejak 5 Desember, yang disentuh pada hari Jumat, dan memberikan tekanan ke bawah pada pasangan USD/CAD.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa dia sedang mempertimbangkan berbagai tanggapan terhadap kerusuhan yang melanda Iran, termasuk kemungkinan tindakan militer. Ini datang di atas perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan membuat risiko geopolitik tetap berlaku. Hal ini, bersama dengan berkurangnya taruhan untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Fed, dapat bertindak sebagai angin belakang bagi USD. Selain itu, pullback intraday dalam harga Minyak Mentah dapat melemahkan Loonie yang terkait komoditas dan mendukung pasangan USD/CAD.
Dolar Kanada (CAD) semakin tertekan oleh tanda-tanda melemahnya kondisi pasar tenaga kerja domestik, yang meredam taruhan untuk kebijakan Bank of Canada (BoC) yang lebih ketat. Sebaliknya, laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang diawasi ketat menunjukkan pada hari Jumat bahwa Tingkat Pengangguran turun menjadi 4,4% pada bulan Desember dan meredakan kekhawatiran tentang laporan pasar tenaga kerja, membangun kasus bagi Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk lebih lama. Ini dapat membantu membatasi kerugian USD yang lebih dalam dan memerlukan kehati-hatian bagi bears USD/CAD.
Trader mungkin juga memilih untuk menunggu di pinggir lapangan menjelang angka inflasi AS terbaru – Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Hal ini, pada gilirannya, membuat bijaksana untuk menunggu penjualan lanjutan yang kuat sebelum mengkonfirmasi bahwa pasangan USD/CAD telah mencapai puncak dalam jangka pendek dan memposisikan untuk penurunan korektif yang berarti.
FAQ Fed
Kebijakan moneter di AS dibentuk oleh Federal Reserve (Fed). Fed memiliki dua mandat: untuk mencapai stabilitas harga dan mendorong lapangan kerja penuh. Alat utamanya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menyesuaikan suku bunga.
Ketika harga naik terlalu cepat dan inflasi berada di atas target 2% Fed, ia menaikkan suku bunga, meningkatkan biaya pinjaman di seluruh ekonomi. Ini menghasilkan Dolar AS (USD) yang lebih kuat karena membuat AS menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor internasional untuk memarkir uang mereka.
Ketika inflasi turun di bawah 2% atau Tingkat Pengangguran terlalu tinggi, Fed dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman, yang membebani Greenback.
Federal Reserve (Fed) mengadakan delapan pertemuan kebijakan per tahun, di mana Federal Open Market Committee (FOMC) menilai kondisi ekonomi dan membuat keputusan kebijakan moneter.
FOMC dihadiri oleh dua belas pejabat Fed – tujuh anggota Dewan Gubernur, presiden Federal Reserve Bank of New York, dan empat dari sebelas presiden Bank Reserve regional yang tersisa, yang menjabat periode satu tahun secara bergiliran.
Dalam situasi ekstrem, Federal Reserve dapat menggunakan kebijakan bernama Quantitative Easing (QE). QE adalah proses di mana Fed secara substansial meningkatkan aliran kredit dalam sistem keuangan yang macet.
Ini adalah langkah kebijakan non-standar yang digunakan selama krisis atau ketika inflasi sangat rendah. Ini adalah senjata pilihan Fed selama Krisis Keuangan Besar pada tahun 2008. Ini melibatkan Fed mencetak lebih banyak Dolar dan menggunakannya untuk membeli obligasi bermutu tinggi dari lembaga keuangan. QE biasanya melemahkan Dolar AS.
Quantitative tightening (QT) adalah proses kebalikan dari QE, di mana Federal Reserve berhenti membeli obligasi dari lembaga keuangan dan tidak menginvestasikan kembali pokok dari obligasi yang dipegangnya yang jatuh tempo, untuk membeli obligasi baru. Ini biasanya positif untuk nilai Dolar AS.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-weakens-below-13900-as-usd-slumps-on-fed-independence-worries-202601120155