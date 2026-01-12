AS Mencuri Bitcoin Senilai $15 Miliar dari Raja Penipuan Tiongkok? Begini "Caranya"

Pada 7 Januari, televisi negara China menyiarkan rekaman dramatis: seorang pria bertudung dan diborgol digiring turun dari pesawat di Beijing. Tahanan tersebut adalah Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group Kamboja berusia 38 tahun, yang dituduh menjalankan salah satu kerajaan penipuan terbesar di Asia.

Kamboja telah menangkap Chen sehari sebelumnya dan mengekstradisinya ke China, mengakhiri spekulasi bertahun-tahun tentang apakah taipan yang memiliki koneksi kuat ini akan menghadapi keadilan. Namun saat kejatuhan Chen mendominasi berita utama, misteri lain masih menggantung: Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bitcoin senilai $15 miliar miliknya?

Penyitaan Rekor

Ketika jaksa AS mengumumkan pada Oktober 2025 bahwa mereka telah menyita 127.271 Bitcoin dari Chen, mereka menyebutnya sebagai penyitaan cryptocurrency "rekor". AS dan Inggris mengoordinasikan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan Prince Group—tindakan penegakan hukum terbesar yang menargetkan penipuan berbasis cryptocurrency. Pesannya tampak jelas: keadilan Amerika telah menangkap penjahat kripto.

Namun menurut Beijing, kisah sebenarnya dimulai lima tahun sebelumnya.

Peretasan 2020

Televisi negara China menyiarkan Chen Zhi digiring turun dari pesawat di Beijing. Sumber: Diambil dari rekaman CCTV

Pada akhir Desember 2020, mining pool Bitcoin Chen mengalami serangan siber yang menghancurkan. Lebih dari 127.000 Bitcoin—yang saat itu bernilai sekitar $4 miliar—menghilang.

Chen putus asa. Menurut media negara China, dia memposting lebih dari 1.500 pesan yang menawarkan hadiah besar untuk pengembalian dananya. Tidak ada yang kembali.

Kemudian datang Oktober 2025. Departemen Kehakiman AS membuka dakwaan terhadap Chen dan mengumumkan penyitaan 127.271 Bitcoin. Angka tersebut hampir identik dengan yang hilang dari Chen pada 2020.

"Bukan Cara Peretas Normal Berperilaku"

Pada November 2025, National Computer Virus Emergency Response Center (CVERC) China merilis laporan teknis tentang insiden tersebut. Temuan utama mereka: Bitcoin yang dicuri tetap tidak aktif sepenuhnya selama hampir empat tahun sebelum berpindah ke alamat baru pada pertengahan 2024.

Platform analitik blockchain Arkham Intelligence telah menandai dompet tujuan akhir sebagai milik pemerintah AS.

Du Guodong, seorang partner di Beijing Haotian Law Firm, mengatakan kepada media China bahwa dakwaan AS tidak mengungkapkan bagaimana otoritas memperoleh kunci pribadi Chen. "Ini menunjukkan pemerintah AS mungkin telah mencuri Bitcoin Chen melalui teknik peretasan sejak awal 2020," katanya.

Keheningan Washington

Departemen Kehakiman belum menanggapi tuduhan China. Dakwaan DOJ yang diajukan di Eastern District of New York merinci kejahatan yang dituduhkan kepada Chen secara ekstensif—kompleks penipuan, kerja paksa, pencucian uang—tetapi tidak mengatakan apa pun tentang bagaimana penyidik mengakses cryptocurrency-nya.

Bitcoin memerlukan kunci pribadi untuk dipindahkan. Entah Chen menyerahkan kuncinya, seseorang yang dekat dengannya melakukannya, atau kunci tersebut diperoleh melalui cara lain. Chen telah mempekerjakan Boies Schiller Flexner untuk menantang penyitaan tersebut.

"Hitam Memakan Hitam"

Media negara China membingkai kasus ini dalam istilah yang tegas. Beijing Daily menggambarkan penyitaan tersebut sebagai "黑吃黑 (hitam memakan hitam)"—penjahat memangsa penjahat lain.

Korban yang Terlupakan

Yang hilang dalam perseteruan AS-China adalah ribuan korban penipuan. Prince Group milik Chen diduga menjalankan setidaknya 10 kompleks kerja paksa di Kamboja, memaksa pekerja yang diperdagangkan untuk melakukan penipuan romansa "pig-butchering". Departemen Keuangan memperkirakan operasi penipuan Asia Tenggara mencuri setidaknya $10 miliar dari korban Amerika tahun lalu.

$15 miliar yang disita bisa, secara teori, mengompensasi banyak korban. Namun Washington belum mengumumkan rencana restitusi.

Kamboja mencabut kewarganegaraan Chen pada Desember 2025. Prince Bank miliknya telah diperintahkan untuk dilikuidasi. Kerajaan itu runtuh dalam hitungan bulan.

Apakah tuduhan China terbukti akurat mungkin tidak akan pernah ditetapkan. Namun pertanyaan akan terus menggantung: tentang peretasan yang disponsori negara, keamanan kripto, dan siapa yang mengontrol aturan dalam sistem keuangan digital.

Lima belas miliar dolar dapat dilacak di blockchain. Bos penipuan yang dituduh berada di balik jeruji. Namun uang tetap berada di tangan pemerintah yang, menurut saingannya, mungkin juga telah mencurinya.