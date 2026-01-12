BursaDEX+
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut CCTV International News, pada malam 11 Januari (Waktu Bagian Timur), Trump memposting di media sosial, merujuk pada

Trump memposting gambar yang mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Venezuela

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 11:49
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut CCTV International News, pada malam 11 Januari (Waktu Timur), Trump memposting di media sosial, menyebut dirinya sebagai "presiden penjabat Venezuela." Venezuela belum memberikan tanggapan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

