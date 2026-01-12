Jaksa federal sedang menyelidiki apakah Ketua The Fed Jerome Powell menyesatkan Kongres

BursaDEX+
Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/12 13:23
Renovasi markas besar Federal Reserve A.S. di Washington, D.C., menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan jaksa federal melakukan investigasi komprehensif, sehingga menarik Ketua Fed Jerome Powell ke dalam pertarungan hukum, menurut orang dalam yang ingin identitasnya dirahasiakan, karena pembahasan tersebut dianggap rahasia. 

Sumber-sumber ini mengklaim bahwa kantor jaksa A.S. di Washington, D.C., mengarahkan investigasi ini, mewajibkan penilaian apakah Powell menipu Kongres mengenai detail renovasi. Menurut sumber, investigasi ini disetujui pada November oleh Jeanine Pirro, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Columbia.

Powell menghadapi pertarungan hukum

Saat individu-individu menimbulkan kekhawatiran tentang apakah grand jury telah dibentuk atau apakah tim Fed telah menerima surat panggilan, laporan menyoroti bahwa jaksa federal telah menghubungi tim tersebut dan meminta mereka untuk mengeluarkan dokumen, memicu diskusi lebih lanjut.

Reporter mencari tanggapan Gedung Putih atas kontroversi ini, namun pejabat menolak merespons. Di sisi lain, sumber yang mengetahui situasi tersebut mengungkapkan bahwa Powell menerima beberapa keluhan ketidakpuasan dari Presiden AS Donald Trump, yang juga menuntut agar Ketua Fed mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, semakin memperburuk situasi.

Dalam temuan ini, reporter menemukan bahwa keluhan-keluhan ini mulai meningkat pada Juli 2025. Pada saat tertentu ini, Russell Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat, mengeluarkan surat kepada ketua Fed.

Dalam surat tersebut, Vought menyatakan bahwa Trump menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang manajemennya terhadap Sistem Federal Reserve dan renovasi markas besar Federal Reserve di Washington, D.C., dengan menuduh bahwa proyek ini sangat mahal.

Mengikuti klaim presiden, dokumen anggaran tahun ini menunjukkan bahwa perkiraan biaya untuk berhasil merenovasi dua bangunan bersejarah, khususnya di Washington, telah meningkat dari $1,9 miliar awal pada 2023 menjadi $2,5 miliar.

Mengenai peningkatan ini, anggaran Fed 2025 menekankan bahwa, "perkiraan biaya konstruksi terus meningkat, terutama untuk pekerjaan mekanis, listrik, dan pipa ledeng, karena harga penawaran yang kompetitif." 

Sementara itu, Trump menyatakan bahwa dia telah menunjuk kandidat ideal yang akan mengambil alih peran Powell sebagai ketua Fed ketika dia menyelesaikan masa jabatannya pada Mei 2026. Meskipun demikian, presiden memilih untuk tidak mengungkapkan pilihannya. Meski begitu, peluang yang ditampilkan di Polymarket menyoroti bahwa Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional, telah mengamankan posisi sebagai kandidat teratas.

Powell mengklaim tidak bersalah 

Saat perdebatan terus meningkat mengenai kemajuan investigasi kriminal Powell, ketua Fed mengeluarkan pernyataan bertanggal Minggu, 11 Januari, menyatakan bahwa bank sentral AS menerima surat panggilan grand jury dari Departemen Kehakiman. Menyusul penerbitan ini, Powell menyatakan kemungkinan dakwaan kriminal. 

Pernyataannya menimbulkan reaksi beragam dari individu, dengan banyak yang mengkritik Powell. Menanggapi hal ini, ketua Fed memutuskan untuk menjelaskan situasi dalam pesan tertulis dan video yang jelas dan ringkas untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Dia menyatakan bahwa masalah tersebut terkait dengan kesaksiannya, yang dia ajukan di hadapan Kongres pada Juni, tentang pembaruan markas bank sentral. 

"Tidak ada seorang pun — tentu saja bukan ketua Federal Reserve — yang berada di atas hukum, tetapi tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari ancaman administrasi dan tekanan yang sedang berlangsung," kata Powell, dengan berargumen bahwa investigasi tersebut digunakan sebagai dalih untuk mempengaruhi kebijakan moneter.

Powell menekankan bahwa langkah ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari ancaman dan tekanan yang sedang berlangsung dari administrasi Trump.

"Risiko dakwaan kriminal berasal dari Federal Reserve membuat keputusan tentang suku bunga berdasarkan apa yang kami yakini terbaik untuk publik, bukan memenuhi keinginan presiden," kata Powell, menambahkan bahwa, "Masalah ini adalah tentang apakah Fed dapat terus menetapkan suku bunga berdasarkan fakta dan situasi ekonomi, atau apakah kebijakan moneter akan dipengaruhi oleh tekanan politik atau intimidasi." 

