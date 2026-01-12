Vitalik Mendesak Perbaikan untuk Stablecoin Terdesentralisasi di Ethereum

Co-Founder Ethereum Vitalik Buterin Mengadvokasi Peningkatan Stablecoin Terdesentralisasi

Vitalik Buterin, salah satu arsitek utama Ethereum, telah menekankan pentingnya mengembangkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih kuat untuk mendorong kemandirian finansial yang lebih besar. Menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam sektor ini, Buterin menguraikan isu-isu kunci yang harus diatasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan keandalan aset digital ini, yang sangat penting bagi para pendukung desentralisasi dan pengguna di seluruh dunia.

Poin-Poin Penting

Sebagian besar stablecoin dipatok pada dolar AS, mencakup 95% pasar, yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan pada mata uang fiat tradisional.

Buterin menekankan bahwa stablecoin harus mengembangkan mekanisme independen yang tahan terhadap potensi hiperinflasi atau keruntuhan mata uang fiat.

Oracle yang dapat diandalkan dan kolateralisasi yang aman sangat penting untuk menjaga stabilitas stablecoin tanpa mengekspos protokol terhadap manipulasi.

Yield staking yang tinggi harus menyeimbangkan insentif dengan stabilitas protokol, menyarankan pengurangan menjadi sekitar 0,2% dan mekanisme staking alternatif untuk menghindari risiko.

Ticker yang disebutkan: USDT, USDC, USDe, DAI, ETH

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Diskusi menyoroti isu-isu mendasar daripada pergerakan pasar langsung.

Ide trading (Bukan Saran Keuangan): Tahan. Fokus pada pemahaman infrastruktur stablecoin yang berkembang daripada perdagangan langsung.

Konteks pasar: Dengan pertumbuhan pesat pasar stablecoin, tantangan regulasi dan teknologi tetap menjadi pusat pengembangan masa depannya di tengah volatilitas sektor kripto yang lebih luas.

Mengatasi Tantangan Kritis dalam Stablecoin Terdesentralisasi

Vitalik Buterin baru-baru ini menyerukan inovasi dalam stablecoin terdesentralisasi, menekankan peran kritis mereka dalam memperluas kedaulatan finansial. Saat ini, pasar didominasi oleh stablecoin terpusat seperti Tether (USDT) dan USDC milik Circle, yang bersama-sama memegang lebih dari 83% volume perdagangan. Meskipun aset-aset ini mendominasi likuiditas dan penggunaan, mereka menghadapi pengawasan atas risiko sentralisasi.

Buterin menunjukkan tiga masalah utama dengan infrastruktur stablecoin saat ini. Yang pertama melibatkan patokan pada dolar AS, yang meskipun praktis dalam jangka pendek, mungkin bermasalah dalam jangka panjang. Data CoinGecko menunjukkan bahwa 95% stablecoin dipatok pada dolar. Sebaliknya, Buterin berpendapat bahwa kemampuan bertahan seharusnya tidak bergantung pada stabilitas mata uang fiat, karena hiperinflasi atau gejolak politik dapat merusak aset-aset ini. Dia mengadvokasi pengembangan indeks atau tolok ukur alternatif yang lebih baik mencerminkan stabilitas finansial yang sebenarnya.

Tantangan kedua melibatkan oracle, yang bertanggung jawab untuk menyediakan data dunia nyata ke protokol blockchain. Buterin menekankan perlunya oracle yang aman dan tahan manipulasi yang tidak meningkatkan biaya atau memungkinkan inflasi buatan dari nilai stablecoin. Ketahanan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas.

Masalah ketiga berkaitan dengan yield staking, yang seharusnya memberi insentif partisipasi tanpa membahayakan stabilitas protokol. Buterin menyarankan pengurangan yield menjadi sekitar 0,2%, ditambah dengan mekanisme staking inovatif yang meminimalkan risiko slashing. Selanjutnya, dia menekankan bahwa kerangka keamanan harus melindungi dari serangan jaringan dan kesalahan protokol, mengakui bahwa Ether saja tidak dapat menjamin stabilitas stablecoin selama fluktuasi harga yang besar.

Pasar stablecoin telah mengalami pertumbuhan luar biasa, mencapai valuasi lebih dari $311 miliar pada tahun 2026—peningkatan 50% sejak awal 2025. Adopsi luas untuk transfer lintas negara dan tabungan, terutama di pasar berkembang, menggarisbawahi pentingnya. Namun, inovasi tetap penting untuk mengatasi keterbatasan saat ini dan memastikan ketahanan jangka panjang dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Vitalik Urges Improvements for Decentralized Stablecoins on Ethereum di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan update blockchain.