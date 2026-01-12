BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Kerusuhan yang sedang berlangsung di Gunung Mayon di Albay telah menyebabkan 1.116 keluarga mengungsi ke 14 pusat evakuasi di seluruh provinsi, menurut Badan Penanggulangan Bencana NasionalKerusuhan yang sedang berlangsung di Gunung Mayon di Albay telah menyebabkan 1.116 keluarga mengungsi ke 14 pusat evakuasi di seluruh provinsi, menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Lebih dari 1.000 keluarga berada di pusat evakuasi di tengah kerusuhan Gunung Mayon

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/12 13:34
Overtake
TAKE$0,06775-4,84%

Kerusuhan Gunung Mayon yang sedang berlangsung di Albay telah menyebabkan 1.116 keluarga mengungsi ke 14 pusat evakuasi di seluruh provinsi, menurut Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (NDRRMC) pada hari Senin.

15 keluarga lainnya tinggal di luar pusat evakuasi, sehingga total jumlah keluarga yang terdampak menjadi 1.131, kata NDRRMC dalam laporannya pukul 11:00 pagi.
Semua keluarga yang berlindung di pusat evakuasi berasal dari Albay, sebagian besar dari kotapraja Malilipot dan Kota Tabaco.

NDRRMC mengatakan bahwa bantuan makanan dan kebutuhan darurat telah diberikan kepada 1.127 keluarga yang membutuhkan, dengan total biaya lebih dari P8,6 juta.

Gunung Mayon tetap berada pada Tingkat Siaga 3 sejak 6 Januari karena kerusuhan yang meningkat, di mana letusan magmatik pada kubah lavanya dan aktivitas vulkanik lainnya diamati.— Edg Adrian A. Eva

Peluang Pasar
Logo Overtake
Harga Overtake(TAKE)
$0,06775
$0,06775$0,06775
-1,35%
USD
Grafik Harga Live Overtake (TAKE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59