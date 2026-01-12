Lebih dari 1.000 keluarga berada di pusat evakuasi di tengah kerusuhan Gunung Mayon

Kerusuhan Gunung Mayon yang sedang berlangsung di Albay telah menyebabkan 1.116 keluarga mengungsi ke 14 pusat evakuasi di seluruh provinsi, menurut Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (NDRRMC) pada hari Senin.

15 keluarga lainnya tinggal di luar pusat evakuasi, sehingga total jumlah keluarga yang terdampak menjadi 1.131, kata NDRRMC dalam laporannya pukul 11:00 pagi.

Semua keluarga yang berlindung di pusat evakuasi berasal dari Albay, sebagian besar dari kotapraja Malilipot dan Kota Tabaco.

NDRRMC mengatakan bahwa bantuan makanan dan kebutuhan darurat telah diberikan kepada 1.127 keluarga yang membutuhkan, dengan total biaya lebih dari P8,6 juta.

Gunung Mayon tetap berada pada Tingkat Siaga 3 sejak 6 Januari karena kerusuhan yang meningkat, di mana letusan magmatik pada kubah lavanya dan aktivitas vulkanik lainnya diamati.— Edg Adrian A. Eva