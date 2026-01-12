BursaDEX+
Harga perak spot mencapai rekor nominal baru sebesar $84 per ounce didorong oleh ekspektasi kebijakan moneter dan permintaan industri.

Rekor Tertinggi untuk Spot Silver saat Harga Melonjak: Implikasi untuk Pasar Kripto

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/12 14:44
Rekor Tertinggi untuk Perak Spot saat Harga Melonjak
Poin Utama:
  • Harga perak melonjak.
  • Permintaan industri mengencang.
  • Para ahli memperkirakan masa depan $100–$110/oz.
  • Dampak terbatas pada pasar kripto tercatat.

Perak spot telah melonjak ke rekor tertinggi sekitar $84/oz, didorong oleh pasokan fisik yang ketat dan perubahan kebijakan moneter. Tidak ada dampak langsung yang diamati pada pasar kripto, dengan reaksi tetap didorong oleh narasi daripada berdasarkan aliran on-chain.

Lonjakan harga perak menyoroti potensi pergeseran makroekonomi, khususnya mengenai lindung nilai inflasi dan permintaan investasi di pasar tradisional.

Permintaan Industri dan Pengaruh Moneter

Lonjakan terbaru pada harga perak spot, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $84 per ons, disebabkan oleh gabungan faktor-faktor yang berkontribusi termasuk permintaan industri dan penyesuaian kebijakan moneter.

Sebelum lonjakan ini, perak diidentifikasi sebagai salah satu aset berkinerja terbaik tahun sebelumnya, mencatat peningkatan luar biasa 182% year-on-year. Rekor tertinggi baru dicapai di tengah persediaan yang ketat dan kendala pengiriman, menekankan tantangan pasar yang ada.

Pelaku Pasar dan Spekulasi

Pelaku utama di pasar termasuk COMEX dan CME Group untuk perdagangan berjangka, serta strategi Citigroup yang telah memproyeksikan potensi peningkatan lebih lanjut menuju $100-$110 per ons.

Lonjakan ini telah melihat posisi spekulatif oleh hedge fund dan penasihat perdagangan komoditas. Bank dan meja riset memantau situasi dengan cermat, dengan ekspektasi pergeseran pasar yang signifikan jika tren saat ini berlanjut.

Pasar Tradisional vs. Pasar Mata Uang Kripto

Dampak langsung terlihat di pasar keuangan tradisional di mana perak bertindak sebagai lindung nilai makro dan logam industri. Meskipun merupakan logam mulia, tidak ada pergerakan mata uang kripto on-chain yang berbeda yang dapat dikaitkan dengan kenaikan harga perak telah tercatat.

Spekulasi berpusat pada apakah kinerja kuat perak mungkin mempengaruhi peran Bitcoin sebagai lindung nilai inflasi.

Analis keuangan telah mencatat bahwa setiap perubahan yang dihasilkan dalam ranah mata uang kripto kemungkinan akan berpusat pada reaksi pasar yang didorong oleh narasi daripada transaksi kripto yang dapat diamati. Para ahli terus memantau skenario potensial, mengingat perkiraan Citi tentang kekurangan fisik dan kenaikan harga yang sesuai.

Wawasan dari preseden historis menunjukkan volatilitas di pasar perak dapat berlanjut, dengan peristiwa masa lalu menunjukkan pembalikan harga yang tajam dan peningkatan fokus pada pergeseran kebijakan. Saat perak mencapai rekor tertinggi, dampaknya pada pasar tradisional maupun kripto tetap dalam pengawasan, dengan perkembangan lebih lanjut diantisipasi.
